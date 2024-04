MotoGP | Dall'Igna: "Enea, Martin o Marquez? Dovrò scegliere e mi tremano le gambe"

Gigi Dall'Igna era a dir poco raggiante dopo la splendida vittoria ottenuta da Francesco Bagnaia al Gran Premio di Spagna all'Angel Nieto di Jerez de la Frontera, condita da un'altra tripletta grazie al secondo posto firmato da un ottimo Marc Marquez e al terzo Marco Bezzecchi.

Secondo il direttore di Ducati Corse questa stagione sarà teatro di scontri aperti a più piloti rispetto alla passata stagione. Non solo Ducati, ma anche Aprilia e KTM hanno mostrato - sporadicamente - di poter impensierire le Rosse.

"E' qualche anno che vediamo una lotta fratricida tra Pecco e Martin. Quest'anno ci sono più contendenti, ce ne sono tanti, qualcuno anche di altre marche, per cui sarà anche più difficile. Ma noi in questo momento siamo focalizzati nel migliorare quello che possiamo migliorare sulla nostra moto".

Bagnaia non ha bisogno di ulteriori conferme sul fatto di essere uno dei migliori piloti in circolazione. Ma l'investitura di Gigi Dall'Igna è il classico sigillo che regala ancora più importanza a quanto il piemontese è riuscito a mettere in pista nella giornata di ieri.ù

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Gresini Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

"Pecco ha fatto probabilmente una delle più belle gare di MotoGP che abbia mai visto e io ne ho viste tante. Anzi, probabilmente è la più bella gara che abbia mai visto. Ha fatto una staccata con cui ne ha passati due all'esterno, ha riposto in maniera incredibile all'attacco di Marquez. E' riuscito a stampare un tempo incredibile a fine gara con gomme finite. Ha fatto, una volta di più, qualcosa per dimostrare che tipo di campione sia. E' un grandissimo campione che merita i due titoli iridati di MotoGP che ha vinto".

"Credo che l'1'37"4 che ha fatto a fine gara con gomme finite abbia davvero fatto la reale differenza. E' quello che mi ha sorpreso di più. Ha tagliato le gambe a Marc e ha vinto la gara proprio in quel momento lì".

Per Ducati, intanto, si avvicina un momento molto importante. Quello legato al mercato piloti e alla scelta che proprio Dall'Igna dovrà fare. Bagnaia ha rinnovato il suo contratto solo poche settimane fa, ma servirà capire se il suo compagno di squadra rimarrà Enea Bastianini o se, invece, il suo posto verrà preso da Jorge Martin o, addirittura, da Marc Marquez. Una scelta che, a oggi, mette i brividi al responsabile di Ducati Corse.

"Il senso di responsabilità sul futuro di piloti come Bastianini, Martin e Marquez c'è. Infatti stiamo cercando di dare loro tutto il miglior materiale possibile, tutte le migliori consulenze possibile per fare benissimo in queste gare. E' vitale per noi come Ducati, ma anche per loro e per il loro futuro. Comunque vada, ci toccherà dire di no a qualche pilota importante. Come dire, sarà una decisione che... mi tremano le gambe solo al pensiero di doverla prendere".