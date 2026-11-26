Ultime notizie

MotoGP Valencia

MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"

Nel giorno dell'emozionante saluto al pilota che ha riportato il titolo della MotoGP a Borgo Panigale, anche il direttore generale di Ducati Corse gli ha voluto rendere omaggio per tutti i traguardi che ha raggiunto in Rosso: "Ovviamente Valencia 2022 è stato il momento migliore".

Matteo Nugnes

Pubblicato: 26 nov 2026, 17:25

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Aggiungi come fonte preferita

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Foto di: Ducati Corse

Raramente è capitato di vedere Gigi Dall'Igna emozionato come oggi a Valencia, quando ha dovuto salutare Pecco Bagnaia, che purtroppo questo fine settimana non avrà l'occasione di regalarsi una "last dance" in sella alla Desmosedici GP ancora a causa delle conseguenze dell'incidente in Qatar, prima di passare a difendere i colori dei rivali dell'Aprilia.

La squadra di Borgo Panigale però ha voluto che oggi fosse presente al Circuito Ricardo Tormo per dedicargli il tributo che meritava un pilota che in sei anni nella squadra ufficiale, dopo i primi due con Pramac, ha conquistato ben 31 vittorie, ma soprattutto nel 2022 ha riportato alle porte di Bologna un titolo che mancava dal 2007, concedendo poi il bis un anno più tardi.

Dopo aver proiettato un video con un saluto molto emozionante ed aver mostrato al piemontese anche la livrea celebrativa che era stata realizzata per salutarlo questo fine settimana, il direttore generale di Ducati Corse ha preso la parola per raccontare cosa rappresenta Pecco per lui e per la Rossa.

"Per noi Pecco è un pilota speciale, per la Ducati perché ha riportato alla Ducati il titolo che mancava dall'era di Stoner. Ma lo è anche per me, perché quando sono arrivato in Ducati, tanti anni fa, l'ho fatto con un obiettivo chiaro nella mia testa: vincere il Mondiale, perché la Ducati lo aveva già fatto. Ricordo benissimo l'emozione che ho provato a Valencia nel 2022, è stata una giornata incredibile per tutti. Quindi Pecco rimarrà per sempre nel mio cuore, perché significa molto per me", ha detto Dall'Igna.

"Ci sarebbe piaciuto rimanere con lui il più a lungo possibile, ma a volte bisogna prendere delle decisioni difficili, questo è il mio lavoro. Quindi l'anno prossimo Pecco guiderà per un altro team, ma questa non è una giornata semplice per me, proprio perché devo salutarlo. Devo dire ciao ad un pilota che è molto importante per me. Non solo per me, ma per la Ducati, perché dopo Stoner abbiamo avuto un momento difficile e lui ci ha riportati al top. Questo è il motivo per cui siamo qui alla fine. Pecco sarà sempre molto speciale", ha aggiunto.

Tra le altre cose, l'ingegnere veneto ha rivelato di aver capito molto presto che pilota sarebbe potuto diventare Bagnaia, quando era ancora un diamante grezzo: "Abbiamo dato a Pecco la possibilità di provare la nostra MotoGP quando correva ancora in Moto3, perché lo seguivamo con interesse ed abbiamo realizzato molto in fretta cosa sarebbe potuto diventare. In quel momento, non sembrava il pilota migliore sulla griglia, ma si vedeva che era veloce e lottava per le vittorie. Inoltre, aveva una mentalità forte e questa è una cosa molto importante per un pilota. Quindi abbiamo capito molto in fretta che sarebbe potuto diventare un grande pilota".

Sul momento più esaltante di quest'avvenutura insieme invece non sembra avere grossi dubbi: "Ovviamente Valencia 2022 è stato il mio momento migliore con Pecco, perché ci ha permesso di realizzare il nostro sogno. Quindi è senza dubbio il mio miglior momento con lui".

Quando poi gli è stato domandato cosa gli mancherà in particolare di Pecco, ha concluso: "E' una domanda molto complicata, nel senso che quando uno ha a che fare con tantissimi piloti c'è sempre un mix di situazioni che alla fine possono fare la differenza. Però sicuramente quello che mancherà di più sarà la sua ostinazione e la sua volontà di provarci in tutti i modi ad ottenere il risultato anche negli ultimi tempi, anche se non è sembrato visibile".

"Ma vi posso garantire che da parte sua, come da parte nostra, c'è sempre stata l'ostinazione di voler trovare e di cercare una soluzione. E ogni volta che arrivavamo su una pista, comunque partivamo tutti e due con la volontà di provarci. Credo che questa non è una cosa normale e che non tutti hanno".

Leggi anche:

Vogliamo la vostra opinione!

Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?

Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.

- Il team di Motorsport.com

Leggere e inviare commenti

Leggi anche :





Condividi o salva questo articolo

Copia link

Condividi su Facebook

Condividi su Twitter

Condividi su WhatsApp

Condividi su Linkedin

Condividi su Pinterest

Condividi su Viber

Articolo precedente MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"

Top Comments

Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?

Vedi di più e commenta

More from

Matteo Nugnes





MotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"



MotoGP



MotoGP



Valencia



52 min



MotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"





MotoGP | Bagnaia, l'addio a Ducati è super emozionante: "E' stato più di quello che avrei sognato da bambino"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 h



MotoGP | Bagnaia, l'addio a Ducati è super emozionante: "E' stato più di quello che avrei sognato da bambino"





MotoGP | Taramasso: "Per Marquez è il sesto titolo con le Michelin, è quello che ne ha vinti di più con noi"



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Taramasso: "Per Marquez è il sesto titolo con le Michelin, è quello che ne ha vinti di più con noi"

More from

Francesco Bagnaia





MotoGP | Bagnaia-Ducati, l'addio è più amaro: Pecco salta il GP di Valencia e lascia la Rossa senza l'ultimo ballo



MotoGP



MotoGP



Valencia



1 g



MotoGP | Bagnaia-Ducati, l'addio è più amaro: Pecco salta il GP di Valencia e lascia la Rossa senza l'ultimo ballo





MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"



MotoGP



MotoGP 2 g



MotoGP | Dall'Igna: "Márquez è il miglior pilota della storia, non credo ci siano dubbi"





MotoGP | Bagnaia "spoilera" il suo ritorno a Valencia con un messaggio d'amore per la sua Ducati



MotoGP



MotoGP



Valencia



3 g



MotoGP | Bagnaia "spoilera" il suo ritorno a Valencia con un messaggio d'amore per la sua Ducati

More from

Ducati Team





MotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"



MotoGP



MotoGP



Valencia



3 h



MotoGP | Marquez: "Come compagno di squadra, Bagnaia è un vero gentiluomo"





MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale



MotoGP



MotoGP 9 h



MotoGP | L'inaspettata svolta di Marquez nel suo stile di guida verso la decima corona mondiale





MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez



MotoGP



MotoGP



Portogallo



1 g



MotoGP | Il dietro le quinte Ducati mostra la festa per il 10° titolo di marc Márquez

Ultime notizie





MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia resterà sempre nel mio cuore, ha realizzato l'obiettivo con cui sono arrivato in Ducati"





F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”



Formula 1



F1 Formula 1



Qatar



16 min



F1 | Hamilton: “Momenti difficili per me, Charles e Fred. Ma ne usciremo più forti”





MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



34 min



MotoGP | Martin: "Il rapporto con Aprilia è stato difficile, ma sono migliorato come persona e pilota"





MotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"



MotoGP



MtGP MotoGP



Valencia



52 min



MotoGP | Bezzecchi: "Il Costruttori è fattibile, con Martin sarà una sfida tosta per il 2° posto"

Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità

Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.

Hai due opzioni:

Diventa un iscritto

Disattiva il blocco delle pubblicità

Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui

Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?

Ricarica la pagina

Gestisci gli avvisi

Iscriviti