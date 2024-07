MotoGP | Dall'Igna: "Bagnaia, un capolavoro che porta la firma del campione"

L'anno prossimo porteranno nella sua tana un predatore che sicuramente non sarà semplice da gestire, ma in Ducati conoscono benissimo il valore del campione che hanno già in casa, anche perché è già diventato l'uomo dei record per il marchio bolognese.

Con la quarta vittoria consecutiva ottenuta al Sachsenring, Pecco Bagnaia è infatti arrivato a toccare quota 24 vittorie in Rosso, sopravanzando di una Casey Stoner, che lo scorso novembre aveva già superato in termini di titoli iridati in sella ad una Desmosedici GP. Inoltre, approfittando della contemporanea caduta di Jorge Martin, il piemontese è arrivato alla pausa estiva da leader della classifica iridata, con 10 punti di margine sul madrileno.

E' normale quindi che Gigi Dall'Igna lo abbia un po' "coccolato" nel tradizionale blog che la Ducati pubblica dopo ogni Gran Premio: "Il suo sesto successo stagionale in MotoGP, il quarto consecutivo per un poker straordinario, è un altro capolavoro che porta la firma del Campione. È anche la sua prima vittoria qui al Sachsenring nonché la sua ultima da scapolo: non poteva esserci occasione migliore per sfatare questo tabù oltre che per stabilire il nuovo record di vittorie con Ducati e portarsi in testa al mondiale a scapito di un Martin sempre combattivo, veloce e indomito", ha detto il direttore generale di Ducati Corse.

"Pecco ha gestito le sue risorse ed energie ancora una volta con assoluta maestria, ci ha creduto sempre ed ha lucidamente atteso per poi riavvicinarsi alla testa della corsa giro dopo giro, ottimizzando e cesellando con cura artigianale ogni tornata. Intendiamoci, era anche lui al limite per aver impresso un ritmo incessante ma ha mantenuto quel qualcosa in più che alla fine ha fatto la differenza. Una vittoria di testa e cuore insieme", ha aggiunto.

Poi ha proseguito: "Pecco sa perfettamente quando deve attaccare e quando invece deve gestire, quasi ad intuire cosa sta per succedere, ma è il talento, la velocità e il coraggio di spingersi oltre che lo completano come fuoriclasse. Sa vincere sia impostando un ritmo martellante dall’inizio alla fine, insostenibile per gli altri, sia con gare più "ragionate" come è stata quella di oggi, su una pista che oltretutto non ci vedeva favoriti".

Luigi Dall'igna, Ducati Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

A prescindere dal successo di Bagnaia, quella del Gran Premio di Germania è stata una domenica speciale a tutto tondo per la Ducati, visto che ha piazzato cinque moto davanti a tutti su una pista che fino a qualche anno fa era una bestia nera per le Desmosedici GP, proprio come era accaduto anche nel 2023.

"E poi, nell’ordine d’arrivo le Ducati sono ancora una volta 5 su 5! Un’altra festa per tutti noi! Strepitoso Marc Marquez, una rimonta spettacolare che vale una vittoria e che parla da sé dopo una qualifica sfortunata che lo aveva relegato al 13° posto in griglia".

"Credo che senza i problemi avuti venerdì e sabato, rispetto ai quali tutta la squadra ha reagito prontamente, avrebbe potuto lottare per la vittoria su un tracciato che senza dubbio gli è congeniale. È comunque un bellissimo podio che vede per la prima volta i due fratelli insieme, e questo anche grazie ad un bravissimo Alex che coinvolge così tutto il Team Gresini! Complimenti a loro!".

"4° un caparbio Enea che conferma quanto di buono sta facendo, in particolare nelle seconde parti di gara. Ha avuto la meglio su un Morbidelli che mi ha fatto davvero piacere rivedere là davanti in questo suo importante crescendo di stagione, da sottolineare".

Infine, un pensiero anche all'imminente matrimonio di Pecco con la fidanzata Domizia: "Ora un po’ di riposo per tutti, pronti a ripartire per quella che sarà una seconda parte di campionato senza respiro, ma prima un forte abbraccio a Domizia e Francesco: W gli sposi!", ha concluso.