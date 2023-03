MotoGP | Dall’Igna: "Avremo altri miglioramenti nelle prossime gare”

Carica lettore audio

L’incredibile prova di forza di Ducati nel primo gran premio della stagione, con la doppietta di Pecco Bagnaia, il secondo posto di Jorge Martin nella Sprint Race e la terza posizione di Marco Bezzecchi nella gara della domenica, ha reso chiaro che il dominio incredibile del marchio di Borgo Panigale mostrato nel 2022 può avere continuità anche quest’anno.

Gigi Dall’Igna, massimo responsabile del reparto corse di Ducati, ha fatto un primo bilancio del lavoro della Rossa nel Gran Premio del Portogallo, avvertendo che “le novità del 2023 si integrano a una moto che ha mantenuto il suo equilibrio”. Nelle prossime gare inoltre, ci saranno “miglioramenti specifici” da introdurre, e questo può essere un avvertimento ai rivali.

“Abbiamo iniziato la stagione nel miglior modo possibile, ripartendo da dove avevamo lasciato l’anno scorso. Ma con qualcosa in più: le novità della 2023 si integrano a una moto che ha mantenuto il suo equilibrio e la sua manegevolezza in ogni area della pista”, ha spiegato Dall’Igna.

Gigi Dall'Igna, Ducati Corse General Manager Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ma non sono questo. Si trata del lavoro nel team che Pecco ha finalizzato magistralmente con una gestione dei mezzi lucida, ottimizzando il rendimento con la maestria di un campione che sa cosa fare e quando farlo: è segno di grande compostezza, così come di intelligenza e consapevolezza”, ha aggiunto il riferimento al suo pilota di punta. “Tutto questo è il requisito fondamentale per i miglioramenti che introdurremo nelle prossime gare. L’importante è continuare con la stessa determinazione”.

Il nuovo format del weekend introdotto in MotoGP non ha minimamente intaccato Ducati: “Anche nella Sprint Race siamo riusciti, nei limiti del possibile, a dispiegare le nostre forze in un nuovo format che non è semplice da interpretare dal punto di vista psicologico e pieno di adrenalina, anche più che dal punto di vista fisico. Alla fine delle due gare, abbiamo conquistato una doppietta, con quattro Ducati nel totale sul podio e quattro delle nostre moto nelle prime cinque posizioni alla fine del gran premio”.

Dall’Igna ha avuto parole di elogio anche per Marco Bezzecchi, che con la sua seconda posizione nella classe regina ha eguagliato, alla stessa età, il compianto Marco Simoncelli: “Complimenti meritati alla splendida gara di Bezzecchi, che è tornato sul podio con un rtimo gara eccellente”.

Nonostante il grande dominio, il direttore di Ducati non vuole adagiarsi e sottolinea anche i miglioramenti dei suoi rivali, prima di tutto Aprilia e poi anche l’inaspettato guizzo di KTM: “I nostri avversari si sono presentati forti e competitivi. Sarà necessario dare il meglio di noi per riaffermarci in una stagione che si presenta lunga e con molti punti in gioco. La lezione storica della MotoGP è che niente è facile né deve essere dato per scontato”.

Infine, Dall’Igna ha avuto un pensiero per il neo pilota ufficiale, Enea Bastianini, infortunato dopo essere stato travolto involontariamente da Luca Marini: “Un ultimo pensiero, che sfortunatamente rende tutto agrodolce, va ad Enea. Con molto dispiacere penso che sarebbe superfluo dire qualcosa do più. Voglio solo mandare un caloroso abbraccio e il mio più sincero desiderio che torni il prima possibile”. Il rientro è previsto per il Gran Premio delle Americhe, in programma fra due settimane.