MotoGP | Dall'Igna: "Aprilia sfortunata nelle ultime due gare, ma Ducati ha fatto la sua parte"

Due vittorie consecutive hanno rilanciato pesantemente Marc Marquez e la Ducati nella corsa al titolo. Complici anche le disavventure dell'Aprilia, con l'incidente che ha coinvolto entrambi i suoi piloti ufficiali al via a Balaton Park (costato una doppia long lap penalty offi a Jorge Martin) e la sospensione che ha impedito a Marco Bezzecchi di correre oggi a Brno, il pilota spagnolo ha recuperato ben 62 punti nei confronti del riminese in appena due weekend, riportandosi così a -40.

Una classifica che secondo lo stesso Marc autorizza a riaccendere i sogni del decimo titolo iridato, anche perché negli ultimi due weekend sono state solamente le Ducati ufficiali a salire sul gradino più alto del podio, con la doppietta del #93 in Ungheria ed il successo nella Sprint di ieri di Pecco Bagnaia che si è sommato a quello odierno del campione del mondo in carica.

Come non si dava per sconfitto al Mugello, nel momento più difficile degli ultimi cinque anni per Ducati, Gigi Dall'Igna ritiene che sia presto per cantare vittoria, anche se l'inversione di tendenza che si è vista nelle ultime due gare è sicuramente importante.

"Sicuramente bisogna riconoscere che Aprilia ha avuto tanta sfortuna in queste due gare. Credo che abbiamo fatto la nostra parte, nel senso che la moto si sta esprimendo bene su tanti circuiti. E i nostri piloti lo stesso, perché abbiamo tanti piloti davanti, non solo Marc. Anche Pecco comunque ieri ha vinto la Sprint e ha fatto quattro podi consecutivi. Si sta giocando le posizioni che contano e questo per noi in questo momento è la cosa più importante", ha detto il direttore generale di Ducati Corse ai microfoni di Sky Sport MotoGP.

"Io sono sempre dell'idea che le sfortune alla fine dell'anno più o meno si pareggiano. Noi credo che siamo stati abbastanza sfortunati nella prima parte della stagione, quindi se ci arriva anche un po' di fortuna credo che nessuno possa dirci niente per questo. Poi ripeto, sicuramente abbiamo lavorato bene e messo a posto qualche dettaglio sulla moto che secondo noi non funzionava abbastanza bene. Ma abbiamo ancora tanto lavoro da fare prima di arrivare alla fine della stagione", ha aggiunto.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Riguardo alla possibilità di lottare per il titolo, ha preso il discorso molto alla larga, sottolineando che con il suo -53, in teoria, è ancora in corsa anche Pecco Bagnaia, aggiungendo però che non essendo neanche a metà campionato è presto per pensare alla classifica.

"Per me anche Pecco è nella possibilità di vincere. Per me l'importante è avere tutti e due i piloti nelle migliori condizioni possibili per potersi giocare le gare prima di tutto. Per il Mondiale ci penseremo più avanti, non è ancora il momento di fare nessun calcolo".

Domani, sempre a Brno, ci sarà anche la prima presa di contatto di contatto dei piloti titolari con le moto da 850cc che debutteranno il prossimo anno, ma anche con le gomme Pirelli. La Ducati porterà in pista Marc Marquez e Fermin Aldeguer, che sono gli unici due confermati per il 2027 dell'attuale parco piloti, e a Dall'Igna è stato chiesto di fare un quadro sul nuovo regolamento in arrivo.

"Credo che alla fine quello che conta come quasi sempre nelle cose tecniche, nelle cose industriali, è il know-how che ogni squadra e ogni industria ha accumulato nel corso degli anni. Noi crediamo di averne accumulato abbastanza, soprattutto negli ultimi dieci anni, e quindi questo credo che ci possa mettere in un ruolo privilegiato anche a partire dal prossimo anno. Poi sicuramente si ripartirà tutti da zero, la moto sarà completamente nuova per tutti", ha spiegato.

"Sicuramente sono le prime prese di contatto che facciamo con le gomme e con i piloti ufficiali, quindi credo che al di là della prestazione pura domani sarà importante raccogliere tanti dati, raccogliere tante informazioni su quello che le nuove gomme avranno bisogno per rendere la moto prestazionale, per poi riuscire a svilupparla nel migliore dei modi", ha concluso.