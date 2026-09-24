MotoGP | Dall'Igna ammette: "Il rendimento di Ducati in Austria è stato mediocre"

Nonostante la Ducati fosse arrivata in Austria con grandi aspettative, la tappa di Spielberg della MotoGP si è rivelata una battuta d’arresto. Le moto di Borgo Panigale al Red Bull Ring avevano all'attivo 9 vittorie nelle ultime 10 edizioni del Gran Premio, ma in quella del 2026 nessuna Desmosedici è riuscita a salire sul podio.

Il punto di riferimento è stato ancora una volta Marc Márquez, che sabato nella Sprint era arrivato secondo, anche se approfittando della caduta finale di Pedro Acosta. Domenica, però, lo spagnolo ha dovuto fare i conti con problemi ai freni della sua GP26, il che ha compromesso ogni sua possibilità di finire nella Top3, mentre lo “Squalo di Mazarrón” ha vinto con la KTM davanti alle Aprilia di Jorge Martín, Marco Bezzecchi e Ai Ogura.

Alle loro spalle, Pecco Bagnaia è riuscito a migliorare nel corso del weekend, chiudendo settimo nel GP in cui le Ducati non hanno brillato, con Fermín Aldeguer ottavo, Fabio Di Giannantonio nono e Alex Márquez fuori gara a causa di una caduta. Il weekend travagliato, secondo diversi piloti, è causa dello pneumatico posteriore Michelin con carcassa rinforzata, anche se né Bagnaia né “Diggia” hanno condiviso questa teoria.

Gigi Dall’Igna, Direttore Generale di Ducati Corse, è consapevole che la prestazione della Ducati nell'ultimo fine settimana andato in scena sia stata al di sotto delle aspettative, e lo ha espresso nel suo consueto resoconto post-gara.

"Questo campionato sta dimostrando che tutto ruota attorno all’assoluta imprevedibilità: è una stagione 2026 mozzafiato, in cui praticamente nulla, o quasi nulla, può essere dato per scontato", ha esordito scrivendo sul suo profilo LinkedIn.

"Ogni Gran Premio si svolge come un capitolo a sé stante, spesso rompendo con la trama della gara precedente e raccontando una storia magnifica che probabilmente terrà tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo momento. Su un circuito in cui tutti si aspettavano che fossimo noi i protagonisti, abbiamo senza dubbio faticato molto, e questo è risultato chiaro a tutti".

Marc Márquez, Ducati Team Foto di: Qian Jun / MB Media / Getty Images

"Congratulazioni ai nostri rivali per una vittoria a lungo attesa e pienamente meritata. Da un punto di vista sportivo, è impossibile non rimanere commossi dal momento e dal contesto in cui l’hanno ottenuta", ha proseguito, congratulandosi con la KTM.

Il rinomato ingegnere veneziano ha poi analizzato la prestazione di Márquez: "Concludiamo un fine settimana complicato con Marc che ha offerto una prestazione solida, come sempre, nonostante abbia dovuto affrontare problemi tecnici che hanno compromesso la sua gara. Dopo le sessioni di sabato mattina, onestamente credevamo di poter ottenere di più. Tuttavia, a partire dalla gara Sprint, anche se siamo riusciti ad assicurarci il secondo posto, era chiaro che sarebbe stata un’impresa difficile".

"In effetti, domenica ci è sfuggito persino il podio a causa di un problema all’inizio della gara che ha fatto uscire Marc di pista, facendolo scivolare in fondo al gruppo di testa e costringendolo a una rimonta inaspettata. È stato davvero un peccato, dato che il suo ritmo era alla pari con i migliori. Alla fine abbiamo ottenuto un quinto posto, con una prestazione complessivamente mediocre da parte di tutte le nostre moto, nonostante si trattasse di un circuito in cui avevamo sempre dominato”, ha proseguito, riferendosi al problema ai freni del campione in carica.

"In questo campionato, anche la capacità di resistere e mantenere la concentrazione è fondamentale, per non mollare mai, anche quando si è lontani dal podio, al fine di conquistare punti preziosi che sono così importanti, date le circostanze. Pecco ha chiuso al settimo posto: un buon risultato che è segno di tenacia e orgoglio. Ha lavorato bene per tutto il weekend, il che rappresenta una svolta rispetto alle ultime gare. Dopotutto, stiamo parlando di un Campione del Mondo che merita di più, ma l’importante era fare un primo passo, e sono convinto che ne seguiranno altri nelle prossime gare. Forza Ducati!”.