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MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo superato un ostacolo importante senza subire danni, ora ci sentiamo più forti"

Nonostante nessuna Ducati si sia piazzata nella top 5 nel Gran Premio d'Indonesia, la vittoria a sorpresa di Marc Marquez nella Sprint, che lo ha mantenuto a soli 2 punti da Jorge Martin nel Mondiale, permette di tracciare un bilancio positivo del weekend di Mandalika al direttore generale del reparto corse di Borgo Panigale.

Matteo Nugnes

Pubblicato: 14 ott 2026, 09:06

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Luigi Dall'Igna, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Mandalika doveva essere un ostacolo importante per la Ducati e lo è stata, ma probabilmente meno del previsto. Se è vero che nella gara lunga nessuna delle Desmosedici GP è riuscita ad infilarsi nella top 5, con Marc Marquez che si è dovuto accontentare del sesto posto finale, nella Sprint le cose sono andate decisamente meglio, perché il #93 ha potuto sfruttare i regali concessi dai rivali dell'Aprilia, andando a conquistare una vittoria a dir poco inattesa.

Un risultato che ha permesso al nove volte campione del mondo di mantenere invariata la situazione di classifica: Marc ha infatti lasciato l'isola di Lombok con gli stessi 2 punti che lo separavano da Jorge Martin alla vigilia nella classifica iridata della MotoGP, e secondo Gigi Dall'Igna questo è ciò che rende positivo un Gran Premio d'Indonesia nel quale l'obiettivo dichiarato della Casa di Borgo Panigale era solo quello di limitare il più possibile i danni, visto che le Rosse non hanno mai retto il confronto con le RS-GP a livello di velocità.

"Chiaramente, questo non è stato un weekend facile per noi e tuttavia, a mio avviso, positivo. Porta nuova energia, non quella di una vittoria ovviamente, ma quella che nasce dalla capacità di cogliere le opportunità, stringere i denti e conquistare punti preziosi, pur essendo sulla difensiva. È stato esattamente così con la nostra vittoria nella Sprint e il 6° posto nella gara lunga di domenica", ha scritto il direttore generale di Ducati Corse nell'ormai consueto bilancio che propone sulla sua pagina LinkedIn.

"Se quest’ultimo può sembrare un risultato modesto, insieme alla vittoria di sabato ci permette di lasciare questo posto con il nostro svantaggio in campionato completamente invariato. Abbiamo limitato i danni con pura abilità ed esperienza su una pista che sapevamo sarebbe stata difficile, forse la nostra peggiore, e sicuramente una che favoriva i nostri avversari. Infatti, su questa pista, Marc non era mai riuscito prima a tagliare il traguardo in una gara domenicale".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Sì, c’è tantissima genialità di Marc in questo weekend: farsi trovare pronto quando conta di più per strappare un primo posto inatteso, e mostrare la lucidità per gestire i momenti critici quando la moto non è la più forte in campo, traendo il massimo assoluto da ogni situazione, anche la più sfavorevole. Un ostacolo importante è ora alle nostre spalle, senza aver subito danni. Anzi, ora ci sentiamo ancora più forti e più preparati".

"Detto questo, è stato un GP impegnativo per Ducati nel complesso, come confermano i risultati degli altri nostri piloti. Abbiamo capito fin dall’inizio che oggi sarebbe stata dura e che avremmo dovuto lottare. Il nostro passo non era all’altezza dei migliori, quindi abbiamo dovuto adattarci, senza perdere l’ispirazione, e guardando al quadro generale. Ed è proprio quello che abbiamo fatto, con concentrazione, consapevolezza e quella sana dose di umiltà che fa sempre bene".

"Ogni singola gara è ormai cruciale per la resa dei conti finale per il titolo: può sembrare un cliché, ma è proprio vero! Non c’è mai stato un distacco così ridotto a questo punto del mondiale: un vero spettacolo. Che vinca il migliore, con quella sportività e correttezza distintive che il nostro bellissimo sport merita. Forza, Ducati!", ha concluso l'ingegnere veneto.

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