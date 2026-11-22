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MotoGP | Dall'Igna: "Abbiamo perso dei Mondiali a causa di Marc, se ne vinciamo uno per merito suo non rubiamo nulla"

Celebrando il decimo titolo del campione di Cervera, il direttore generale di Ducati Corse ha ammesso che quest'anno il #93 ha fatto la differenza, ma proprio come la faceva quando batteva la Rossa in sella alla Honda. E poi si è tolto qualche sassolino pensando alla rimonta da -102: "Ci davano per morti, essere resuscitati così è veramente bello".

Matteo Nugnes

Pubblicato: 22 nov 2026, 16:02

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Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Diogo Cardoso – Getty Images

Gigi Dall'Igna gongola e non potrebbe essere diversamente. Il Mugello, dove l'Aprilia aveva piazzato una clamorosa doppietta e Marc Marquez era precipitato a 102 punti di ritardo in classifica, è stato il punto più basso della stagione 2026. Probabilmente, in quel momento, neanche il direttore generale di Ducati Corse avrebbe scommesso che poco meno di sei mesi più tardi sarebbe stato a celebrare il decimo titolo della carriera del pilota di Cervera, l'ottavo in MotoGP, che è anche il quinto consecutivo per la Casa di Borgo Panigale.

"Questo ha un sapore sicuramente particolare perché credo che tutti a un certo punto della stagione ci davano per morti, quindi il fatto di essere resuscitati così bene è stato veramente bello", ha detto Dall'Igna ai microfoni di Sky Sport MotoGP nel bel mezzo dei festeggiamenti di Portimao, dove il #93 ha chiuso i giochi con un weekend d'anticipo, con una gara accorta conclusa all'ottavo posto.

Nelle ultime settimane, in tanti hanno evidenziato che questo forse è un titolo più di Marc Marquez che della Ducati, perché il pilota spagnolo ha fatto decisamente la differenza nel confronto con delle Aprilia che in diverse occasioni sono parse più veloci. Pur ammettendo i meriti del suo pilota, l'ingegnere veneto però ha offerto una lettura decisamente interessante su questo argomento, sottolineando che probabilmente questa cosa veniva evidenziata meno quando era Marc a battere una Rossa più competitiva ai tempi della Honda.

"Il mio pensiero è che onestamente abbiamo perso qualche campionato del mondo a causa di Marc, quindi se ne vinciamo anche uno per merito suo probabilmente non rubiamo nulla a nessuno. Poi un'altra considerazione è che non è che sia stata fatta una lotteria e Marc è capitato a noi. È stata una scelta, anche criticata molto da tanti, quindi il fatto di aver dimostrato che avevamo scelto bene è anche quella una cosa importante credo".

Marc Marquez, Ducati Team

Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Resta comunque il fatto che, ad oggi, la seconda Ducati nella classifica iridata è solamente in sesta posizione con Fabio Di Giannantonio: "Sicuramente gli altri hanno lavorato bene, questo è un dato di fatto. Noi abbiamo sviluppato quello che potevamo sviluppare in questi anni, sicuramente avevamo anche qualche limitazione al contorno che evidentemente ci ha dato fastidio, forse anche più di quanto potessimo pensare (riferimento alle concessioni per la concorrenza, ndr). Comunque il dato di fatto è che sicuramente altri hanno lavorato bene e devo fare i complimenti a loro, perché comunque hanno sviluppato sicuramente una bella moto".

Con il titolo piloti assegnato a Marquez e quello Team che è già dell'Aprilia, a Valencia resta ancora in ballo quello Costruttori, nel quale la Ducati ripartità da un -9 nei confronti dei rivali di Noale.

"Il campionato Costruttori è sicuramente importante. Il campionato Team onestamente io non lo considero neanche un campionato del mondo. Invece il campionato costruttori è sicuramente importante. In questo momento con l'Aprilia davanti, e anche un buon margine, quindi sarà complicato portarlo a casa, però sicuramente ce la metteremo tutta per portarlo dalla nostra", ha concluso.

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