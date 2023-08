MotoGP | Crutchlow: test a Motegi e foto con i nuovi colori

Il suo ritorno in gara si avvicina e nel frattempo Cal Crutchlow inizia a scaldarsi. Il collaudatore della Yamaha sarà al via del Gran Premio del Giappone, 14° appuntamento del calendario 2023 della MotoGP, e per prepararlo al meglio la Casa di Iwata gli ha concesso qualche giorno fa un test privato proprio sul tracciato di Motegi.

Quello del britannico sarà un ritorno dopo poco meno di un anno d'assenza dalle gare, anche se nel frattempo ha portato avanti lo sviluppo della M1, a dir la verità senza troppo successo se si guarda ai risultati deludenti raccolti fin qui quest'anno da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

Cal Crutchlow, Yamalube RS4GP Racing Team Photo by: Yamaha

Lo scorso anno Cal aveva corso con la squadra satellite della Yamaha nella parte conclusiva della stagione, sostituendo Andrea Dovizioso dopo che il pilota forlivese ha deciso di appendere il casco al chiodo alla conclusione del weekend di casa a Misano. In sei gare, Crutchlow ha collezionato 10 punti, con il 12° posto di Sepang come miglior risultato.

A Motegi il suo compito sarà soprattutto quello di lavorare nell'ottica di apportare miglioramenti alla M1, ma per l'occasione indosserà anche dei colori particolari, con la squadra che sarà iscritta come Yamalube RS4GP Racing Team. Il test in terra nipponica, dunque, è stata anche per l'ex campione del mondo della Supersport, che può vantare tre successi nella classe regina, l'occasione per posare con i suoi nuovi colori.

Cal Crutchlow, Yamalube RS4GP Racing Team Photo by: Yamaha