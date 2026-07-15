Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

F1 | McLaren: in Ungheria tante novità con una nuova direzione tecnica per dare una svolta alla stagione

Formula 1
F1 | McLaren: in Ungheria tante novità con una nuova direzione tecnica per dare una svolta alla stagione

Lanciato il primo pneumatico senz’aria, ma va solo a 20 km/h

Prodotto
Motor1.com Italia
Lanciato il primo pneumatico senz’aria, ma va solo a 20 km/h

MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

F1 | Pirelli: Spa l'esame più severo per le gomme, occhio a come il caldo potrà influire sulle soste

Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli: Spa l'esame più severo per le gomme, occhio a come il caldo potrà influire sulle soste

MotoGP | Al Sachsenring non si sorpassa? Bastianini è l'eccezione che conferma la regola: ecco il suo "segreto"

MotoGP
Germania
MotoGP | Al Sachsenring non si sorpassa? Bastianini è l'eccezione che conferma la regola: ecco il suo "segreto"

F1 | Ceccarelli: "Le rotture dell'ala mobile non condizioneranno Max, ma l'olandese si guarda intorno"

Formula 1
Belgio
F1 | Ceccarelli: "Le rotture dell'ala mobile non condizioneranno Max, ma l'olandese si guarda intorno"

MotoGP | La conferenza stampa del GP di Gran Bretagna si terrà nel centro di Londra

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | La conferenza stampa del GP di Gran Bretagna si terrà nel centro di Londra

F1 | Pirelli conferma le 5 mescole anche per il 2027. Ecco quali sono gli obiettivi

Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli conferma le 5 mescole anche per il 2027. Ecco quali sono gli obiettivi
MotoGP Gran Bretagna

MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

Cal Crutchlow guiderà ancora la Honda di Johann Zarco nel Gran Premio di Gran Bretagna, la sua gara di casa.

Vincent Lalanne-Sicaud
Pubblicato:
Cal Crutchlow, Team LCR Honda

Cal Crutchlow prosegue la sua nuova vita in MotoGP. Dopo l'infortunio di Johann Zarco al GP di Barcellona, LCR fa correre il britannico dal Mugello, con una presenza confermata gara per gara, tranne per la sequenza Brno-Assen, dove era stata annunciato in anticipo per entrambe le prove.

La convalescenza di Zarco procede molto positivamente e il francese punta ormai ad un ritorno nel mese di settembre, il che significa che bisognerà ancora sostituirlo in almeno due gare, al GP di Gran Bretagna e al GP d'Aragón.

LCR ha confermato la presenza di Cal Crutchlow per la sua gara di casa a Silverstone. Disputerà così il suo sesto weekend di gara della stagione, tanti quanti Zarco per il momento nel 2026.

Crutchlow non intende modificare il suo programma per questo, dato che ha previsto soprattutto uscite in bicicletta nel corso delle prossime tre settimane. "Non voglio guidare una moto, ve lo posso garantire", ha scherzato dopo il GP di Germania, concluso con una caduta per lui. "La stessa cosa che durante tutta la mia carriera!".

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits.

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits.

Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Prima del suo ritorno al Mugello, Crutchlow ha avuto diritto solo a una giornata di test sulla Honda a Misano, mentre non saliva più in sella a una MotoGP dalla fine del 2023, quando era collaudatore della Yamaha, ruolo a cui aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio al polso.

Quarantenne dallo scorso ottobre, Crutchlow ha ritrovato un buon livello di forma e ha percorso 27 500 km in bicicletta l'anno scorso. Dal suo ritorno, non ha conquistato punti, con come miglior risultato il 16° posto nella gara principale, in Ungheria e poi in Olanda.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Al Sachsenring non si sorpassa? Bastianini è l'eccezione che conferma la regola: ecco il suo "segreto"

Top Comments
More from
Vincent Lalanne-Sicaud

MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Vinales: "Non ho alcun problema mentale, sono le decisioni dei team a spingermi al limite"

MotoGP | Zarco ritrova la sua normalità: "Tornare ad allenarsi ridà vita ad uno sportivo"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco ritrova la sua normalità: "Tornare ad allenarsi ridà vita ad uno sportivo"

MotoGP | Zarco penalizzato per l'incidente del GP di Catalogna... Due mesi dopo!

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco penalizzato per l'incidente del GP di Catalogna... Due mesi dopo!
More from
Cal Crutchlow

MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | LCR conferma Crutchlow come sostituto di Zarco anche al Sachsenring

MotoGP | Crutchlow invoca un protocollo contro il rischio caldo come avviene in F1

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Crutchlow invoca un protocollo contro il rischio caldo come avviene in F1

MotoGP | Cal Crutchlow sostituirà ancora Zarco a Brno e ad Assen

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Cal Crutchlow sostituirà ancora Zarco a Brno e ad Assen
More from
Team LCR

MotoGP | Morbidelli penalizzato ancora per impeding, ma contesta: "Stavo andando al 100%"

MotoGP
MotoGP
Germania
MotoGP | Morbidelli penalizzato ancora per impeding, ma contesta: "Stavo andando al 100%"

MotoGP | Il capo tecnico di Moreira non ha dubbi su Diogo: "È pronto per il team ufficiale"

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Il capo tecnico di Moreira non ha dubbi su Diogo: "È pronto per il team ufficiale"

MotoGP | Zarco evita l'operazione e si prepara a tornare a correre a settembre

MotoGP
MotoGP
MotoGP | Zarco evita l'operazione e si prepara a tornare a correre a settembre

Ultime notizie

F1 | McLaren: in Ungheria tante novità con una nuova direzione tecnica per dare una svolta alla stagione

Formula 1
F1 | McLaren: in Ungheria tante novità con una nuova direzione tecnica per dare una svolta alla stagione

Lanciato il primo pneumatico senz’aria, ma va solo a 20 km/h

Prodotto
Motor1.com Italia
Lanciato il primo pneumatico senz’aria, ma va solo a 20 km/h

MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

MotoGP
Gran Bretagna
MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

F1 | Pirelli: Spa l'esame più severo per le gomme, occhio a come il caldo potrà influire sulle soste

Formula 1
Belgio
F1 | Pirelli: Spa l'esame più severo per le gomme, occhio a come il caldo potrà influire sulle soste