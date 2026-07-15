MotoGP | Crutchlow sostituirà ancora Zarco sulla Honda di LCR a Silverstone

Cal Crutchlow prosegue la sua nuova vita in MotoGP. Dopo l'infortunio di Johann Zarco al GP di Barcellona, LCR fa correre il britannico dal Mugello, con una presenza confermata gara per gara, tranne per la sequenza Brno-Assen, dove era stata annunciato in anticipo per entrambe le prove.

La convalescenza di Zarco procede molto positivamente e il francese punta ormai ad un ritorno nel mese di settembre, il che significa che bisognerà ancora sostituirlo in almeno due gare, al GP di Gran Bretagna e al GP d'Aragón.

LCR ha confermato la presenza di Cal Crutchlow per la sua gara di casa a Silverstone. Disputerà così il suo sesto weekend di gara della stagione, tanti quanti Zarco per il momento nel 2026.

Crutchlow non intende modificare il suo programma per questo, dato che ha previsto soprattutto uscite in bicicletta nel corso delle prossime tre settimane. "Non voglio guidare una moto, ve lo posso garantire", ha scherzato dopo il GP di Germania, concluso con una caduta per lui. "La stessa cosa che durante tutta la mia carriera!".

Désormais domicilié à Dubaï, Cal Crutchlow a fait venir sa famille pour l'accompagner sur les circuits. Photo de: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Prima del suo ritorno al Mugello, Crutchlow ha avuto diritto solo a una giornata di test sulla Honda a Misano, mentre non saliva più in sella a una MotoGP dalla fine del 2023, quando era collaudatore della Yamaha, ruolo a cui aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio al polso.

Quarantenne dallo scorso ottobre, Crutchlow ha ritrovato un buon livello di forma e ha percorso 27 500 km in bicicletta l'anno scorso. Dal suo ritorno, non ha conquistato punti, con come miglior risultato il 16° posto nella gara principale, in Ungheria e poi in Olanda.