MotoGP | Crutchlow si interroga sul suo ritorno dopo il caos di Aragon

Cal Crutchlow è stato ingaggiato dal team RNF per sostituire il ritirato Andrea Dovizioso fino alla fine della stagione. Il tester Yamaha non correva dal GP di Aragon del 2021, quando ha sostituito Maverick Vinales nel team ufficiale. Questa domenica, il britannico è riuscito a conquistare due punti grazie al 14° posto, a 20 secondi dal vincitore della gara Enea Bastianini.

Dopo il caos del primo giro, che ha visto Fabio Quartararo e Takaaki Nakagami coinvolti in due incidenti diversi con Marc Marquez, Crutchlow ha ammesso di aver inizialmente "perso ogni cognizione della gara" prima di prendere il ritmo. “Onestamente, a metà del primo giro ho pensato ‘perché sono tornato qui?’", ha detto il britannico.

"C'era gente che volava dappertutto, io andavo sui freni per evitare le visiere”, racconta Crutchlow. “Poi ho pensato ‘cosa succede adesso?’, perché ho appena visto una moto distrutta da Fabio e ho pensato che sicuramente ci sarebbe stata una bandiera rossa. Poi siamo tornati su quel punto e ci siamo detti ‘Ok, continuiamo’. Poi Taka è scivolato a terra e io ho fatto uno stop, cercando di fermarmi. Mi sono detto ‘E adesso che succede?’. Avevo perso ogni cognizione della gara e ho pensato ‘Oh, stanno andando tutti, devi andare’. Non ero pronto per questo, ma è stata una gara positiva. Ho fatto del mio meglio, è tutto quello che il team e la Yamaha possono chiedere. Abbiamo ottenuto di nuovo alcune buone informazioni e alcuni dati".

Crutchlow ritiene che avrebbe potuto ottenere un risultato migliore se non fosse stato tagliato fuori dal gruppo di testa, dopo essere stato costretto a evitare Nakagami al primo giro, e afferma di essere stato coinvolto nella battaglia tra il duo VR46 Luca Marini e Marco Bezzecchi. "Penso di aver fatto una buona gara", ha aggiunto Crutchlow. "A 19 giri dal termine ho girato in 1’48” - l'anno scorso il mio miglior giro della gara era stato di 1'49”0 - dopo cinque giri. Quindi, ho fatto una gara consistente”.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Ho cercato di lottare un po', ma non era possibile. Ma sono contento di come è andata. È strano come si riesca a tornare alla mentalità da gara. Posso tranquillamente stare dietro, fare il mio lavoro e dire: 'Ho fatto il mio lavoro, avete dei dati di prova'. E loro sarebbero contenti. Ma quando vedo gente davanti a me, mi dico: 'Ok, devi andare, devo provare a passare gli altri'. Essere competitivi, è così che funziona. È stato bello ottenere un paio di punti”.

Il britannico poi ritiene di aver avuto il potenziale di fare molto di meglio, ma non è riuscito per via del duello tra la coppia VR46, formata da Marco Bezzecchi e Luca Marini: “Penso che sarebbe potuta andare meglio se fossi riuscito a lottare un po' nei primi giri, ma eravamo persi, avevamo perso il gruppo di testa. Poi Bezzecchi e Marini si stavano buttando fuori pista e ci hanno ostacolato. Credo che avrei potuto fare un tempo molto più veloce, ma loro si stavano onestamente buttando fuori pista. La cosa positiva è che non ho superato il mio limite. Rins è passato e avrei potuto provare a passarlo, ma ho pensato che fosse oltre il mio limite".