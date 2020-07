MotoGP: Crutchlow all’ospedale di Jerez per accertamenti, correrà

Il Gran Premio di Spagna a Jerez de la Frontera vede l’assenza di Alex Rins, dichiarato unfit questa mattina a seguito di una caduta avvenuta ieri in qualifica in cui ha rimediato due lussazioni ed una frattura. Il rischio della giornata era che lo spagnolo della Suzuki potesse non essere l’unico a saltare la prima gara della stagione. Anche Cal Crutchlow infatti è stato portato all’ospedale di Jerez per alcuni accertamenti. Il pilota Honda però, dopo esami effettuati in ospedale, è di nuovo sulla via del circuito ed è pronto a schierarsi in griglia di partenza alle 14, quando scatterà la gara della MotoGP.

Il britannico del team LCR è caduto questa mattina durante il warm up ed è rimasto a terra per qualche secondo prima di rialzarsi ed abbandonare la pista camminando con difficoltà. Crutchlow si è recato immediatamente al centro medico, ma è stato poi trasportato all’ospedale di Jerez per ulteriori accertamenti. Non si hanno ancora notizie certe, ma sembra che il pilota Honda abbia subito un colpo alla schiena ed in ospedale verranno effettuati i controlli del caso per capire l’entità dell’infortunio.

Al momento dunque la presenza in griglia di partenza non sembra messa in discussione e Crutchlow scatterebbe comunque dalla sesta posizione, conquistata ieri con sette decimi di distacco dal poleman da record Fabio Quartararo.

