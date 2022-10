MotoGP | Crutchlow: "Pazzesco che Quartararo fosse leader con questa moto”

Carica lettore audio

Fabio Quartararo ha perso la leadership del mondiale domenica scorsa in Australia a causa di una caduta e Pecco Bagnaia lo ha scavalcato nella generale, mettendosi in una posizione più favorevole per la conquista del titolo. Questo fine settimana infatti ha già il suo primo match point a Sepang.

Tuttavia c'è chi non esclude una reazione dell'ultimo minuto da parte del francese, come ha affermato Marc Márquez. La verità è che visto l'immobilismo della Yamaha e la mancanza di prestazioni della M1, pensarci sembra un suicidio.

"Fabio non si arrenderà, questo è certo", ha detto il compagno di marca Cal Crutchlow.

"Gli parlo come amico, ma anche perché lavoro con lui. È un momento difficile e bisogna tenere presente che sta guidando oltre le possibilità della Yamaha", ha avvertito il britannico. “Non può fare più di quello che sta facendo. Sì, ha commesso un errore la scorsa settimana, ma non gliene abbiamo visti commettere molti durante l'anno. È incredibile che abbia guidato la classifica con questa moto. Fabio sa come guidare qui e credo che farà bene. Abbiamo bisogno che gli altri non lo facciano", è stata l'analisi.

Cal Crutchlow, RNF MotoGP Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Crutchlow è tornato nel paddock due anni dopo il suo ritiro e come collaudatore della Yamaha, il che non gli ha impedito di ottenere risultati migliori di quelli ottenuti da Andrea Dovizioso, anche se ammette che la moto non gli dà molta soddisfazione.

"La Yamaha è ora molto più difficile da guidare rispetto a prima. Diciamo che è più aggressiva. Prima la M1 era la moto che tutti i piloti volevano, quanti esordienti sono saliti sul podio con questa moto o addirittura con un team satellite? Se si guarda al passato, di solito c'era una Honda, la stessa, ma c'erano molte Yamaha sul podio. Ora è il contrario: chiunque può salire sul podio con la Ducati al primo anno in MotoGP", ha spiegato Cal.

“Credo che sia una combinazione di cose. In sostanza, l'aerodinamica e i dispositivi di altezza complicano la guidabilità", è stata la diagnosi. “A Sepang, il nostro problema principale è l'accelerazione. Ci siamo allontanati molto, cosa che prima non era un problema per noi. E ovviamente la mancanza di velocità è molto evidente. Fabio deve mettersi davanti e andare, ma non è facile".