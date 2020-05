MotoGP, Crutchlow: “La mia carriera non è finita, corro nel 2021"

Cal Crutchlow, all'età di 34 anni, inizia la sua decima stagione in MotoGP, la sesta con la Honda dopo tre anni in Yamaha Tech 3 ed una in Ducati, quest'ultima come unica esperienza in un team ufficiale. Tuttavia, da tre anni il contratto del britannico è legato direttamente ad HRC, con materiale factory ed obblighi come collaudatore. Questo accordo però scade alla fine del 2020, dopo che è stato firmato per un solo anno.

Al momento, Honda non ha mosso nulla né ha iniziato le discussioni per rinnovare il pilota di Coventry, nel mezzo della pandemia del COVID-19 che tiene in sospeso il mondiale. Questo, insieme ad alcuni commenti dello stesso pilota riguardanti un possibile ritiro dopo un brutto infortunio alla fine del 2018 in Australia, avevano fatto sorgere alcuni dubbi.

Crutchlow, che lo scorso anno ha conquistato tre podi e che non vince una gara dal Gran Premio dell'Argentina del 2018, è ora deciso a mantenere il suo posto, assicurando che la sua vita da pilota non è ancora conclusa. A MotoGP Round Table, il pilota ha dichiarato: "Sono contento di ciò che ho ottenuto. Ho avuto una carriera meravigliosa, che mi è piaciuta. Avrei potuto essere migliore, ma alla fine ho fatto il massimo che ho potuto. Non credo che sia ancora terminata, la mia motivazione è alta. Anche alla fine della scorsa stagione mi sono sentito in una buona posizione e credo di poter continuare nel 2021".

Durante le prime settimane di quarantena, i team MotoGP hanno mantenuto 'chiuso' il mercato piloti, annunciando solo i rinnovi di Alex Rins e Joan Mir, che erano già decisi prima della pandemia. Tuttavia, negli ultimi giorni si è tornati e lavorare negli uffici e si è riaperto il mercato.

"In questo senso, non credo che la crisi abbia qualche impatto - spiega Cal - perché Honda ed io abbiamo parlato del rinnovo del contratto prima dell'inizio delle gare. Vedremo come si evolveranno le cose". Crutchlow dà per scontato che quando riprenderanno le attività, molto probabilmente a fine luglio a Jerez, si possa arrivare al rinnovo con HRC fino alla fine del 2021, facendo così un'altra stagione.

Nella sua casa in California, Crutchlow ha mantenuto un programma di allenamento con molta bicicletta, una delle sue passioni, in attesa di sapere dove e quando inizierà l'azione. L'avvio del mondiale, che probabilmente sarà a luglio a Jerez, costringerà il pilota a volare in Spagna due settimane prima per trascorrere due settimane di quarantena prima di disputare il gran premio.

Il pilota LCR ha commentato: "Mi tengo in contatto con HRC e parlo costantemente con tutti i membri del team LCR. Parlo sempre anche con i vertici in Giappone ed ottengo informazioni sulla situazione attuale. Siamo ottimisti".

