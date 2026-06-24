MotoGP | Crutchlow invoca un protocollo contro il rischio caldo come avviene in F1

Cal Crutchlow ritiene che la MotoGP dovrebbe considerare l'introduzione di un protocollo meteo dopo aver completato quella che ha descritto come "una delle gare più calde della sua carriera" durante il Gran Premio di Repubblica Ceca.

I piloti della MotoGP sono stati sottoposti a temperature insolitamente elevate durante il weekend di Brno, con l'Istituto Idrometeorologico Ceco che ha emesso avvisi di ondata di calore in tutto il Paese.

Le condizioni sono peggiorate in particolare durante la Sprint di sabato, con la temperatura dell'aria salita ben oltre i 30 gradi e la temperatura della pista che ha superato i 55 gradi.

Il caldo torrido ha spinto il veterano britannico a chiedere un intervento, sottolineando come altri campionati abbiano misure in vigore per scenari di questo tipo.

"Faceva un caldo f*****g oggi", ha detto il britannico, che sostituiva l'infortunato Johann Zarco, dopo la Sprint.

"Faceva così caldo e vedi tutta questa attesa. Vai a schierarti e poi cerchi di uscire dalla griglia perché fa troppo caldo. Faceva davvero caldo, una delle gare più calde che abbia mai fatto".

"Era una mezza gara. Immaginate se oggi fosse stata una gara di 20 giri. "Secondo me, devono iniziare a pensare un po' a tutta questa situazione. Non lo so, ma in altri sport hanno protocolli meteo, hanno tutte queste cose".

Dopo un'altra dura gara domenicale in cui la temperatura ambiente ha toccato i 33 gradi, Crutchlow ha evidenziato quanto fosse difficile correre nel gruppo.

"Il caldo al primo giro, nel gruppo, pff...", ha detto. «Sabato pensavo che mi si fossero bruciate le sopracciglia. Domenica, sono uscito dalla curva quattro al primo giro e sono andato a prendere il tear off perché sembrava bruciato. C'è così tanto calore che arriva dalle moto di tutti quando sei nel gruppo".

Cal Crutchlow, Team LCR Honda Foto di: Michal Cizek / AFP via Getty Images

Il campione MotoGP in carica, Marc Marquez, ha sostenuto Crutchlow sulla questione, aggiungendo che la procedura in griglia prima della gara aggrava i problemi dei piloti in condizioni meteorologiche estreme. Alla domanda sul perché apparisse così esausto dopo la Sprint, il pilota ufficiale Ducati ha detto: "Il fatto è che non mi piace il programma".

"Cerco di risparmiare energie per tutto il weekend, ma poi quando sei lì nella Sprint con 55 gradi a terra e 35 gradi nell'aria, resti lì ad aspettare per 25 minuti, sudando", ha detto. "Quindi non mi piace, ho odiato quel podio".

Crutchlow ha sostenuto che il problema alla fine si riduce ad una mancanza di unità tra i piloti sulle questioni urgenti, compresa la sicurezza.

"Il problema che avete qui è lo stesso di sempre, non avere un sindacato dei piloti", ha detto. "Uno correrà, quindi correranno tutti. E l'organizzazione lo sa. Se ci fosse stata così tanta acqua, uno sarebbe uscito e tutti direbbero: 'non usciamo'. Non restano uniti, perché non vogliono che qualcuno abbia un vantaggio o non vogliono che il loro costruttore gli dica: 'ah, non hai fatto quella gara, quindi non verrai pagato'. "Questa è la realtà"

Alla domanda sul perché i piloti di Formula 1 non si trovino in situazioni simili, ha aggiunto: "Perché restano uniti".

Come funziona il protocollo meteo della F1

Anche la F1, che è proprietà di Liberty Media proprio come la MotoGP, ha un protocollo dedicato al rischio caldo per condizioni meteorologiche estreme. Introdotto in risposta al GP del Qatar 2023, disputato in condizioni calde ed umide, entra automaticamente in vigore se le previsioni indicano temperature ambiente di 31 gradi o superiori durante una Sprint o un Gran Premio.

In questi casi, ai piloti è consentito indossare un giubbotto di raffreddamento specializzato sotto la tuta per aiutare a gestire la temperatura corporea. Il rischio caldo è stato attivato negli eventi di Singapore e Miami dello scorso anno.

Inoltre, a partire da questa stagione, la F1 ha introdotto anche un nuovo sistema di allerta rischio pioggia che viene attivato quando le previsioni indicano "precipitazioni superiori al 40% in qualche momento durante la Sprint o la gara, o ad esclusiva discrezione del direttore di gara".

Il sistema è stato utilizzato per la prima volta al GP di Miami di quest'anno.