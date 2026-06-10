MotoGP | Crutchlow e altri colleghi difendono Martin: "Nessuno vuole Buttare fuori pista un altro pilota"

Una volta trascorse le prime ore e placatisi gli animi, è giunto il momento di analizzare con lucidità l’errore di Jorge Martin, che ha posto fine alla sua gara, e a quella di altri quattro piloti, nel GP d’Ungheria di domenica scorsa.

Nella manovra, oltre al pilota spagnolo, sono stati coinvolti Fabio Di Giannantonio, Fermin Aldeguer, Raul Fernandez e il compagno di squadra di Martin e leader del campionato, Marco Bezzecchi. Cosa che ha provocato la reazione del CEO del team, Massimo Rivola, che ha deciso di essere l'unico membro del team a uscire per dare spiegazioni dopo la gara, scaricando tutta la responsabilità sul pilota spagnolo.

Sicuramente, la reazione di Rivola, che ha incolpato "al cento per cento" Martin per quanto accaduto e ha criticato la sua manovra: "un errore che un campione del mondo non può permettersi", è frutto della frustrazione nel vedere Bezzecchi perdere 30 punti rispetto a Marc Marquez in un solo fine settimana, con il #93 che rientra nella battaglia per un campionato che, a quanto pare, si prospetta molto lungo per l’Aprilia.

"Mi sono già trovato in situazioni del genere, quindi so come vanno. Per cominciare, nessun pilota cerca di buttarne fuori pista un altro. Non è colpa di nessuno, è un incidente di gara", ha commentato domenica il veterano Cal Crutchlow a proposito dell'azione di Martin.

Il britannico, che sta sostituendo l'infortunato Johann Zarco nel Team LCR ed è tornato in MotoGP dopo tre anni dal ritiro, capisce che si è trattato di un episodio di gara.

"Purtroppo è successo, e così vanno le cose. Nessun pilota vuole finire a terra, e nessuno vuole mandare fuori pista un altro pilota. È la natura di questa prima curva, come sappiamo", sottolinea. "E sappiamo che le partenze sono probabilmente una delle cose più importanti della gara. Quando li ho visti tutti volare in aria, ho pensato che avrei potuto aggirarli all'esterno. Ma il problema è che, all'esterno, era già molto scivoloso. Era come il ghiaccio", ha aggiunto il britannico, che ha attraversato i detriti e ha perso diversi secondi.

Problemi con gli abbassatori

Per Jack Miller, un altro veterano della griglia e sempre critico nei confronti delle azioni incontrollate degli altri piloti, il problema è stato causato dall'abbassatore dell'Aprilia. "Jorge stava cercando di disattivare l'abbassatore, la moto è saltata e poi, quando inizia a saltare, è difficile fermarla. Lo dico da Barcellona, da quando abbiamo visto due cadute alla prima curva per qualcosa di simile, che bisogna toglierli", ha spiegato

"È una manovra poco naturale, specialmente a Balaton, dove la curva 1 era piuttosto scivolosa. Con l'asfalto nuovo, non era nemmeno possibile, senza bloccare la ruota anteriore, ottenere il trasferimento sufficiente per sbloccarlo. Quindi, credo che sia un altro incidente legato agli abbassatori".

Jorge Martín, Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing dopo l'incidente di domenica Foto di: MotoGP

L'australiano ha anche detto che la riasfaltatura della curva 1 era molto recente. "Sì, non sapevamo che la stessero riasfaltando, troppo vicino al Gran Premio. Ovviamente stanno facendo tutto il possibile per sistemare la pista, ma sfortunatamente l'asfalto impiega del tempo a stabilizzarsi e non hanno avuto abbastanza tempo", ha sottolineato.

La riasfaltatura non ha aiutato

Sulla stessa linea si è espresso Pecco Bagnaia, il pilota della Ducati, che è riuscito a salire sul podio, sicuramente grazie all’incidente alla prima curva.

"Penso che Martín non abbia fatto nulla di male, perché ho visto la frenata e non ha frenato troppo tardi. Ma era molto all'interno, e il nuovo asfalto era un disastro. E, con più caldo, ancora di più. Quando ha frenato ha bloccato le ruote e ha provocato un effetto domino. Fortunatamente, non ero partito bene, e questo mi ha aiutato a non cadere con tutti loro", ha riassunto il due volte campione.

Anche Fabio Quartararo ha sottolineato le condizioni dell'asfalto alla prima curva: "Ho visto la partenza, Martin che si muoveva. L'aderenza era pessima, ma in gara l'asfalto era scivoloso come se ci fosse dell'olio", ha osservato il pilota della Yamaha.

Jorge Martín cerca di aiutare Marco Bezzecchi dopo l’incidente di domenica Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Anche Luca Marini ha sottolineato il problema dell'asfalto alla prima curva del Balaton Park. "Non hanno fatto un buon lavoro con l'asfalto. Ne abbiamo parlato molto con la MotoGP, e c'è stato un malinteso tra loro e il circuito, e le cose non sono andate bene", ha sottolineato il pilota della Honda, uno dei pochi che partecipa sempre il venerdì alla Safety Commission.

Non c'è stata "guida spericolata"

Leggendo la sanzione inflitta dalla Direzione Gara a Martin, si può leggere, nella sezione dei motivi: "contatto e collisione", il che non rientra nel caso di "guida spericolata", abituale quando i commissari ritengono che si sia trattato di un'azione irresponsabile. Nonostante ciò, e trattandosi della prima "infrazione" della stagione, il pilota viene sanzionato con una doppio long lap penalty, una punizione che di solito si applica quando si tratta della seconda "infrazione", sicuramente per il fatto di aver coinvolto altri quattro piloti.

"Ho visto chiaramente che Martin ha avuto un bloccaggio dell'avantreno che lo ha sbilanciato e gli ha fatto perdere il controllo in frenata, con le conseguenze che tutti abbiamo visto (...) devo dire che a me non è sembrata una follia né una manovra azzardata, ma un semplice errore che, in questo caso, ha avuto molte conseguenze", ha spiegato sul suo account X l'ex pilota e manager sportivo Ricard Jové.

"E dico questo perché infierire su chi è già a terra è la cosa più facile per molti appassionati, ma la delusione maggiore me la danno le dichiarazioni, a mio avviso, infelici di Massimo Rivola. (…) Anche se certamente la responsabilità è al 100% di Martín, qui si nota che Rivola non ha mai corso in moto e vedo piuttosto una vendetta pubblica nei confronti di Jorge per quanto accaduto a Barcellona, cosa che mi è sembrata poco cavalleresca", aggiunge.