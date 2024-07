MotoGP | Crutchlow ancora ko, Gardner sarà wild card a Silvertsone

La gara di casa ha sempre un sapore speciale, anche se corri come wild card. Cal Crutchlow però non potrà gustarsi l’appuntamento di Silverstone, perché l’infortunio alla mano destra gli impedisce ancora di scendere in pista. Al suo posto correrà Remy Gardner, che abbiamo già visto in azione nell’ultima gara disputata al Sachsenring.

L’australiano ha disputato il Gran Premio di Germania come sostituto di Alex Rins, che si è infortunato la settimana prima ad Assen e non è riuscito ad essere presente all’ultimo appuntamento prima della pausa estiva. Ma l’avventura del pilota Superbike non finisce qui, perché lo rivedremo anche a Silverstone, dove sarà impegnato a presenziare come wild card al posto del tester Yamaha.

L’appuntamento inglese è già il secondo che Crutchlow è costretto a saltare quest'anno. La sua presenza era infatti prevista al Mugello a inizio giugno. Tuttavia, un dolore alla mano destra lo aveva costretto a operarsi, ma anche così la situazione sembra non essersi risolta. Pertanto, Yamaha aveva deciso di fare a meno del suo tester in occasione del Gran Premio d’Italia e rimandare il tutto a Silverstone.

“Yamaha annuncia con dispiacere che Cal Crutchlow non potrà correre come wild card al Gran Premio di Gran Bretagna. Sarà sostituito da Remy Gardner, che ha già acquisito un po’ di esperienza nel Gran Premio di Germania, dove ha sostituito Alex Rins. Lo spagnolo dovrebbe essere pienamente recuperato per Silverstone”, si legge nella nota pubblicata da Yamaha.

Crutchlow salterà il Gran Premio di Gran Bretagna, ma stavolta la Casa di Iwata non rinuncerà ad avere una terza moto in griglia, perciò ha deciso di precettare Remy Gardner. Impegno su due fronti per il campione Moto2 del 2021, che al Sachsenring ha corso al posto di Rins, tornando poi in sella alla R1 del team GRT per disputare il round di Donington del mondiale Superbike. Sarà ancora in sella il prossimo weekend per la gara di Most, per poi tornare ai prototipi nel weekend dal 2 al 4 agosto, quando si riaccenderanno i motori della MotoGP.

Cal Crutchlow, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

“Prima di tutto, spero che Cal si rimetta presto. L’ho visto la scorsa settimana e mi auguro che possa tornare a guidare per aiutare il progetto MotoGP. Ovviamente, è una buona opportunità riuscire a guidare la M1 nuovamente, quindi sono molto felice. Silverstone è una pista che mi piace e spero di poter fornire feedback importanti a Yamaha e a tutto il team, oltre a godermi il momento. Ringrazio tutti in Yamaha e non vedo l’ora di correre di nuovo”, commenta Gardner con un post su Instagram.

Oltre a Mugello e Silverstone, la terza e ultima wild card programmata da Yamaha è al Gran Premio di San Marino, in programma a inizio settembre. Qualora Cal Crutchlow non dovesse essere presente, si porrà il problema del sostituto: in quel weekend, infatti, Remy Gardner sarà impegnato nel Mondiale Superbike, di scena a Magny-Cours.