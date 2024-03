MotoGP | Crisi Yamaha: nemmeno Portimao è più “amica”

Portimao, terra di conquista per Yamaha. Il tracciato lusitano è stato feudo della Casa di Iwata per due anni consecutivi, da quando la MotoGP è tornata il Algarve. Fabio Quartararo ha messo la firma sull’edizione del 2021 e del 2022, diventando di fatto il pilota con il maggior numero di vittorie da quando la classe regina è tornata a correre “sulle montagne russe”.

Tuttavia, la vittoria del 2022 del francese rappresentava solo l’inizio di un declino nemmeno troppo lento di Yamaha, fino ad arrivare ad oggi, in cui si sorride per una top 10. Dopo il Qatar, appuntamento inaugurale della stagione 2024, Quartararo e Alex Rins attendevano il Gran Premio del Portogallo per avere un riscatto, seppur minimo, su un tracciato che è sempre stato amico della M1. Questo fine settimana però ha dipinto un quadro un po’ diverso da quello che si aspettavano i due piloti del marchio giapponese, che ha accusato difficoltà ancora una volta.

Al termine del weekend, Yamaha è rimasta a Portimao per una giornata di test programmata con l’intenzione di sfruttare al massimo le concessioni di cui gode quest’anno per via degli scarsi risultati del 2023. Così, con i dati raccolti durante il weekend, Quartararo e Rins possono continuare a lavorare per invertire la rotta e risalire la china.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Ormai, Yamaha ha sempre meno tempo per provare a convincere Fabio Quartararo a restare e il francese non nasconde di aver già avuto colloqui con altri marchi in vista di un 2025 che si preannuncia ricco di tanti cambiamenti (molti piloti sono in scadenza di contratto alla fine del 2024). Il campione del mondo 2021 continua a invocare la pazienza, anche se questa sembra esaurirsi, visto che il nizzardo si guarda intorno e non nasconde il malcontento.

I test saranno importanti per il francese, così come lo sono stati quelli invernali. Se non altro per capire la direzione che ha preso Yamaha e che, finalmente, lo convince. Fino all’anno scorso chiedeva a gran voce una reattività dai giapponesi che stentava ad arrivare, ma l’arrivo di Luca Marmorini e l’ingaggio di diversi europei hanno iniziato a far ammorbidire la mentalità molto lineare tipica del Sol Levante.

“Non credo che si tratta solo di aerodinamica”, ha spiegato Quartararo a Portimao in riferimento a ciò che manca alla M1 attuale. “Sono piccole cose insieme che vanno migliorate passo dopo passo. Penso che sia anche molto più complicato che una sola cosa grande. Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo essere pazienti anche perché abbiamo solo due moto e così è difficile essere veloci in questo senso”.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Yamaha sente la mancanza del team satellite, che sta influenzando anche la direzione del lavoro. Ne sa qualcosa Alex Rins, inizialmente entusiasta della M1 (nei test di Valencia di novembre era appena sceso dalla Honda). Al termine del secondo weekend con Yamaha, lo spagnolo ha stilato un bilancio: “Abbiamo finito la seconda gara con la Yamaha e sono un po’ riflessivo. Dopo questa gara mi sto rendendo conto che forse dobbiamo cambiare qualcosa nella messa a punto della moto, i problemi avuti sono stati simili al Qatar”.

Quartararo è stato l’esempio sbagliato, dunque. I due portacolori Yamaha hanno stili diversi e questo potrebbe complicare ulteriormente il lavoro all’interno del box, considerando che non si hanno ulteriori riferimenti: “Durante tutto il weekend abbiamo provato piccole cose, ma la “base” va nella direzione di Fabio. Ma io mi sto rendendo conto che abbiamo stili diversi, soffro al momento di andare sui freni non sento tanto appoggio all’anteriore. Dobbiamo provare qualcosa di radicale per vedere se mi sento più comodo”.

di: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Gresini Racing, Joan Mir, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images Johann Zarco, Team LCR Honda Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images 132

Le “piccole cose” di cui Quartararo parlava però, sembra che siano pronte per i test di Portimao, come conferma Rins: "Abbiamo del lavoro da fare, abbiamo un test e ne approfitteremo. Ci saranno alcune novità sulla carena, alcuni aggiornamenti. Niente di così importante, ma dedicheremo tempo a vedere dove dobbiamo trarre qualcosa”.

C’è però un aspetto positivo di questo weekend ed è la qualifica. Per la prima volta dopo il Gran Premio della Malesia del 2022, entrambe le M1 si sono qualificate direttamente alla Q2. Segnale di ripresa o fuoco di paglia su una pista dove i problemi sono stati meno evidenti? “Abbiamo conquistato i primi punti, ma forse non abbastanza per noi. È stata una gara dura, sia quella in Qatar sia questa di Portimao non sono andate nella maniera in cui mi aspettavo. Dobbiamo lavorare più per conto nostro, ci siamo concentrati sul setup che ha usato Quartararo. Non è colpa del team o della moto, è solo la nostra seconda gara, dobbiamo adattarci e capire”, conclude Rins.