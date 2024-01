MotoGP | Cosa chiedono i piloti al 2024? Ecco i loro desideri

Con il 2023 se ne va una stagione MotoGP intensa in cui il titolo non si è deciso fino all’ultima gara. Ora lascia il testimone a un 2024 che si preannuncia appassionante e con tante aspettative. In questi 31 dicembre che segna l’addio al 2023 e dà il benvenuto al 2024, i piloti della MotoGP hanno espresso i loro desideri per l’anno nuovo che arriverà dopo Capodanno.

Cosa chiedono i piloti al nuovo anno, i desideri per il 2024

In un video pubblicato sul sito ufficiale della MotoGP (che puoi vedere qui), i piloti esprimono i loro desideri per il 2024.