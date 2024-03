MotoGP | Cosa c'è dietro al disastroso debutto di Marini con Honda

Il cronometro non può essere influenzato e non mente, e la regressione di Marini a Lusail è indiscutibile. Lo scorso novembre, nella sua penultima gara in sella alla Ducati, aveva conquistato la pole position con un tempo di 1'51"7. Sabato scorso, al suo debutto ufficiale come pilota HRC, Marini non è riuscito a superare il primo turno di qualifiche (Q1). Quel tempo lo ha collocato al penultimo posto sulla griglia di partenza.

Il suo tempo in Q1 è stato di 1'52"9, 1"2 più lento rispetto al tempo che lo ha portato in testa al gruppo nel penultimo appuntamento dell'anno scorso. Questa differenza diventa ancora più rilevante se si considera che, in quei quattro mesi, la maggior parte dei suoi rivali ha abbassato i propri record. Jorge Martin, ad esempio, ha guadagnato un secondo rispetto al suo tempo nel giro che lo ha portato alla sua prima pole position della stagione. Pecco Bagnaia si è migliorato di 1"1 e Brad Binder di 1"8.

Marini è arrivato ultimo nella Sprint, ad oltre 25 secondi dal vincitore (Martin), ed è stato addirittura battuto da Franco Morbidelli, che è arrivato a Lusail senza aver potuto completare un chilometro nel pre-campionato, a causa dell'incidente subito a Portimao. Domenica il pilota della Honda ha tagliato il traguardo alle spalle di Jack Miller, ad oltre 42 secondi dal vincitore Bagnaia.

Ciò significa che il pesarese ha girato in media due secondi al giro più lentamente del suo collega della VR46 Academy. Joan Mir, l'altro membro del team Honda ufficiale, lo ha superato in ogni fase del weekend, anche se l'indicazione più chiara è stata il vantaggio di 23"8 che lo spagnolo ha avuto su di lui domenica. Si tratta di più di un secondo al giro.

Subito dopo essere giunto al traguardo, Marini ha dichiarato di aver avuto un "piccolo problema tecnico" che gli ha reso le cose un po' più difficili, anche se ha sottolineato che senza di esso non avrebbe potuto fare molto di più. "In ogni caso, senza quel problema non sarei stato in grado di lottare per le posizioni in cui è stato il mio compagno di squadra (13°)", ha ammesso il nuovo arrivato in Honda.

Per quanto riguarda il "problema" che ha ulteriormente complicato la vita di Marini, Motorsport.com ha capito che aveva a che fare con la gestione delle diverse mappe elettroniche della RC213V, frutto dei momenti di confusione che si sono vissuti negli istanti precedenti la partenza, ritardata da un guasto sulla moto di Raul Fernandez.

Luca Marini, Repsol Honda Team Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

In ogni caso, questo guasto alla configurazione del prototipo #10 non nasconde l'evidente ritardo nel processo di adattamento alla Honda del fratello di Valentino Rossi. Infatti, come ha appreso Motorsport.com, la HRC ha ritenuto opportuno che Marini si recasse mercoledì a Jerez, dove la struttura di collaudo del marchio dell'ala dorata stava girando con Stefan Bradl, con l'unico scopo di permettergli di accumulare più chilometri possibili.

Per Marini, questo debutto con la Honda non è stato altro che la conferma dello schiaffo che la realtà gli aveva rifilato qualche settimana prima, nell'ultimo test pre-stagionale svoltosi sempre a Losail. È stato lì che tutto l'entusiasmo e l'ottimismo che avevano accompagnato il giovane fin dalla prima volta che era salito sulla Honda a Valencia hanno cominciato a trasformarsi in preoccupazione per l'avvicinarsi dell'inizio del campionato.

La Honda è nel bel mezzo di un processo di rinnovamento che sta avendo un effetto evidente sul suo box. Il Gran Premio del Qatar ha visto il debutto del nuovo direttore generale Taichi Honda, in sostituzione di Tetsuhiro Kuwata, che gli ha fatto da cicerone. "Al test del Qatar, Luca si è reso conto di quanto sia complicata la situazione. Alcuni piloti ci mettono più tempo di altri a capire che le dinamiche alla Honda non sono così facili da cambiare come si potrebbe pensare dall'esterno. E lui, che è molto intelligente, l'ha capito in un paio di mesi", ha raccontato una fonte del box Honda.

"In effetti, la HRC è stata molto onesta con lui quando lo abbiamo ingaggiato. Gli abbiamo chiesto se era sicuro, perché non sarebbe stato facile per lui. E lui ci ha detto che non vedeva l'ora di farlo", continua l'autorevole voce, prima di aggiungere: "Ma quello che è chiaro anche a lui è che stiamo facendo tutto il possibile per tirarlo fuori da questa situazione il prima possibile". A guardare l'esposizione dell'azienda giapponese a Lusail, sembra proprio che sia così.

A Doha non si sono recati solo i membri del team Marini e Mir, ma anche la struttura test, arrivata direttamente da Jerez, dove Bradl aveva completato alcuni test. L'intenzione era di poter incorporare alcune delle parti che il tedesco aveva provato e che sembravano piacergli. Una di queste è stato il cerchio posteriore che Zarco ha avuto modo di provare e che ha utilizzato nelle libere del sabato mattina, quella che ha fatto da apripista tra la Q1 e la Q2.

Questo cerchio, che non ha soddisfatto il francese del team LCR perché causava fastidiose vibrazioni, è prodotto da Marchesini, un fornitore diverso da quello che utilizza le RC213V di Marini e Mir (OZ). Questo rende impossibile per l'italiano e il maiorchino testare il componente. Almeno per il momento, visto che la Honda sembra decisa ad uscire dalla buca in cui si trova, anche se questo significa rompere alcune delle alleanze ancora in essere.