MotoGP | Concessioni a Honda e Yamaha: Aprilia “aperta a negoziare”

Di fronte alle grandi difficoltà in cui versano attualmente Honda e Yamaha, Dorna ha annunciato a giugno di essere al lavoro sulla possibilità di concedere concessioni regolamentari a questi due costruttori, un tempo punti di riferimento della MotoGP. Ciò richiederebbe una riforma del sistema, perché nonostante il loro crollo, i loro risultati sono ancora troppo alti per concedere loro concessioni secondo i termini dell'attuale regolamento.

Per questo motivo, poco prima della pausa, il promotore ha dichiarato di voler avviare una serie di discussioni con tutti i marchi del campionato, per capire quali margini di manovra esistano per aiutare i costruttori giapponesi. La notizia è stata comunicata alla stampa e il direttore sportivo della Ducati è rimasto subito sorpreso.

Ma dopo l'abbandono della Suzuki lo scorso anno, la situazione viene presa molto sul serio e sempre più persone esprimono preoccupazione per il futuro dei marchi giapponesi nella MotoGP. Va detto che dopo il COVID-19 sono davvero crollati, mentre i costruttori europei sono riusciti a guadagnare in prestazioni e hanno aperto un nuovo ciclo di dominio.

L'Aprilia è uno di quei marchi i cui risultati sono migliorati notevolmente negli ultimi tre anni, tanto da essere l'ultimo a perdere le agevolazioni concesse dal regolamento tecnico. Oggi Massimo Rivola, responsabile del programma, non ha intenzione di guardare con sdegno la situazione dei suoi rivali in difficoltà.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"È un po' strano che ora tocchi alle piccole fabbriche aiutare i giganti giapponesi. Allo stesso tempo, è un riconoscimento del buon lavoro che abbiamo fatto", osserva in un'intervista a Speedweek.

"Sono aperto a questo tipo di discussione, purché la griglia di partenza rimanga compatta e il campo di gara equilibrato. Se mi viene chiesto di aiutare un costruttore in difficoltà, sono aperto alla trattativa, perché Aprilia potrebbe essere il prossimo ad avere problemi".

"Per il bene del nostro campionato, sono aperto a tutte le idee e le discussioni", ha continuato l'italiano. "Ma tutti i punti di vista devono essere presi in considerazione, non solo quello delle fabbriche che sono in difficoltà".

"Alla fine, dobbiamo trovare un compromesso accettabile che vada a vantaggio del campionato nel suo complesso. I costruttori non devono pensare solo a se stessi. Vogliamo uno spettacolo piacevole, gare emozionanti, e tutti i marchi coinvolti devono avere la possibilità di vincere. Quindi dobbiamo trovare criteri equilibrati".

Massimo Rivola si dice disposto a riflettere attentamente sulla questione e avanza un suggerimento: "Per esempio, se una fabbrica ha otto moto in griglia, potremmo eliminare le sue possibilità di test. Qualcosa del genere. Ma al momento non conosco nemmeno una soluzione miracolosa".

Quando Ducati è intervenuta sull'argomento a fine giugno, ha anche lasciato la porta aperta alla discussione, auspicando una soluzione equa e vantaggiosa per entrambe le parti. "Siamo pronti a valutare una proposta con spirito di collaborazione quando arriverà", ha detto Paolo Ciabatti, "ma dobbiamo tenere presente alcuni punti. Noi, così come Aprilia e KTM, siamo arrivati dove siamo lavorando sodo e rispettando i regolamenti, mentre le due case giapponesi non sono state in grado di tenere il passo".

"Siamo disposti a valutare una proposta, ma non deve essere 'ad personam'. Dovrà funzionare per tutti i costruttori che in futuro potrebbero trovarsi in questa situazione", ha aggiunto il Direttore Sportivo di Ducati Corse.