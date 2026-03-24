MotoGP | Completate le investigazioni sul GP del Brasile: servirà sistemare tutto per il 2027

La MotoGP ha dichiarato che, come promesso, l'indagine sui problemi che hanno interessato il Gran Premio del Brasile è stata completata, al fine di risolvere le difficoltà in vista del ritorno dell'evento nel 2027.

Due giorni dopo il weekend, la direzione di gara della MotoGP ha rilasciato una dichiarazione dettagliata in cui descrive i problemi che hanno oscurato il ritorno del campionato in Brasile dopo due decenni.

La MotoGP ha rivelato che la voragine apparsa sul rettilineo di partenza/arrivo dopo le qualifiche è stata causata dal "crollo di un vecchio sistema fognario non documentato sotto la superficie".

Ha sottolineato che il cratere è stato immediatamente sistemato dagli addetti al circuito, e che i lavori di riparazione hanno permesso di riprendere l'azione in pista, anche se con notevoli ritardi. La Sprint è iniziata con 80 minuti di ritardo rispetto al programma, mentre le qualifiche della Moto2 hanno dovuto essere spostate a domenica mattina.

Il deterioramento del manto stradale alla curve 11-12 è stato descritto come "degrado localizzato dell'asfalto", causato dal "calore significativo e dall'attività in pista" a seguito delle gare di Moto2 e Moto3.

Sebbene "tutto l’asfalto in eccesso" sia stato rimosso dal circuito, è rimasto "un piccolo rischio che il degrado proseguisse", che ha spinto gli organizzatori del campionato ad accorciare la gara di otto giri. La distanza di gara rivista a 23 giri rappresentava il 75% del numero di giri originale. E ciò significava poter assegnare i punteggi completi.

Tuttavia, non è stata fornita alcuna ulteriore spiegazione per la specifica riduzione del numero di giri.

Inoltre, è stato osservato che le piogge senza precedenti nei giorni che hanno anticipato il weekend hanno "contribuito" ai problemi dell'asfalto della pista, influenzando anche i lavori finali sul circuito.

La nota ha inoltre affrontato i dubbi sulla qualità dell'asfalto posato in pista dopo la ripavimentazione a Goiania. Ha affermato che "poiché ogni sede mondiale richiede una miscela di asfalto ed una procedura di posa diverse, queste vengono decise dal Circuito e presentate alla FIM per garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza".

Buco sul rettilineo di partenza/arrivo Foto di: German Garcia

Ecco il comunicato completo

A seguito delle difficoltà riscontrate con l'asfalto della pista durante il Gran Premio del Brasile, il Circuito e il Promotore della Gara hanno condotto indagini sulle cause, tra cui le piogge senza precedenti che hanno influito sui lavori finali e contribuito ai problemi relativi all'asfalto della pista.

Sabato è emerso un grave difetto della pista dovuto al cedimento di un vecchio sistema fognario non documentato sotto la superficie. Il problema, che fortunatamente non interessava la traiettoria di gara, è stato immediatamente affrontato e risolto grazie alla rapida risposta del Circuito, consentendo il proseguimento delle attività in pista nel corso della giornata. Domenica, al termine del Gran Premio della Moto2, è diventato evidente un degrado localizzato dell’asfalto causato dal forte calore e dall’attività in pista.



Nonostante la rimozione di tutto l’asfalto in eccesso prima del Gran Premio della MotoGP, rimaneva un piccolo rischio di continuo deterioramento della superficie durante la gara della MotoGP. Il personale del Circuito ha lavorato fino alla partenza prevista per preparare la pista, ma nell’interesse della sicurezza, la Direzione di Gara ha preso la decisione di ridurre la gara a 23 giri (il 75% della distanza originale). I team sono stati immediatamente informati del cambiamento dal personale IRTA in ogni fila della griglia.

Il processo di omologazione dei circuiti della MotoGP è gestito dalla FIM ed inizia con più di un anno di anticipo. Esso comprende ispezioni dettagliate di tutte le aree di costruzione. Poiché ogni sede mondiale richiede una miscela di asfalto e una procedura di posa diverse, queste vengono decise dal Circuito e presentate alla FIM per garantire il rispetto di tutti gli standard di sicurezza. L’omologazione viene poi confermata poco prima di ogni Gran Premio.

I problemi riscontrati in Brasile sono stati riconosciuti dal Promotore e dal Circuito e saranno risolti prima del ritorno della MotoGP nella prossima stagione. Il Gran Premio del Brasile ha accolto 148.384 spettatori all'Autódromo Internacional de Goiânia - Ayrton Senna, dimostrando sia il forte appeal della MotoGP in Brasile sia le opportunità di ulteriore crescita globale della MotoGP.