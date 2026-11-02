MotoGP Malesia

MotoGP | Come si organizzano i team e i piloti per il loro sbarco in Qatar

La decisione della Yamaha di non partecipare al Gran Premio del Qatar di MotoGP è la più rilevante, ma non l'unica che team e piloti hanno preso per cercare di ritardare il più possibile il loro arrivo a Doha.

Oriol Puigdemont

Pubblicato: 2 nov 2026, 10:00

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Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Domenica è stata una giornata di corse a Sepang. E non solo di moto. Le riunioni si sono susseguite nel paddock del circuito malese. Alle undici del mattino si sono riuniti i team manager delle diverse squadre con i dirigenti di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), il promotore. E poi, anche le scuderie hanno mantenuto comunicazioni incrociate, per cercare di capire quale fosse la posizione di ciascuno.

I piloti, dal canto loro, avevano fissato le quattro del pomeriggio come ora limite perché MGPSEG accettasse di farsi garante di ogni responsabilità di fronte ad una possibile precipitazione delle ostilità nella zona del Medio Oriente. Quella premessa che avevano stabilito per accettare in modo proattivo il viaggio in Qatar non si è concretizzata, per quanto solo Jack Miller abbia osato criticare apertamente la decisione del campionato di costringerli a viaggiare in una zona esposta al conflitto bellico che il fronte formato da Stati Uniti e Israele mantiene con l'Iran dallo scorso febbraio.

Tuttavia, la durezza delle dichiarazioni di Miller è stata ridimensionata dal comunicato che la Yamaha ha diffuso pochi minuti dopo le sei del pomeriggio locali, nel quale informava della sua decisione di non permettere ai propri dipendenti di viaggiare in Qatar, non avendo ricevuto "fondamenti sufficienti" per cambiare la politica interna della società giapponese, che impedisce di inviare i propri dipendenti in un'area di conflitto.

Il messaggio ha fatto molto male all'organizzazione, che ore prima aveva inviato una lettera a tutte le squadre, nella quale ribadiva di non aver trovato alcun motivo sufficientemente rilevante perché l'evento non potesse disputarsi con le necessarie garanzie di sicurezza e copertura, il tutto sotto l'ombrello del Governo del Qatar. La nota, firmata da Carmelo Ezpeleta, CEO di MGPSEG, sottolineava inoltre che la somma di denaro che il Paese arabo offre per integrare le assicurazioni già esistenti del campionato è considerevolmente superiore a quella di qualsiasi altra gara della stagione.

Per concludere, Ezpeleta rimarca l'impegno delle scuderie e dei piloti a rispettare i propri obblighi contrattuali, con un avviso finale: "MotoGP Group si aspetta che tutte le parti interessate, inclusi i team e i piloti, rispettino pienamente i propri obblighi contrattuali e regolamentari, e agiscano in buona fede. Qualsiasi mancata partecipazione potrebbe influire negativamente sul campionato, su MotoGP Group, sulla FIM, sul promotore, sulle televisioni, sugli sponsor, sui partner commerciali, sugli spettatori e su altre parti interessate a MotoGP".

Nelle ultime ore della notte di domenica, una delle domande più diffuse ruotava attorno alla natura della sanzione che Yamaha potrebbe dover affrontare. La compagnia di Iwata è uno dei pilastri del campionato, ma, allo stesso tempo, la mancanza commessa è grave agli occhi del promotore, che probabilmente vorrà creare un precedente affinché questo caso non si ripeta.

I piloti sono avvisati. Pesa su di loro la possibilità di ricevere sanzioni economiche e sportive, nel caso decidano di non presentarsi. Tuttavia, cinque piloti dei 22 titolari potrebbero unirsi alle quattro assenze già confermate da Yamaha, e diversi di loro avrebbero la propria assenza giustificata. A margine di Alex Marquez, che ha già annunciato che non correrà in Qatar per operarsi alla spalla destra, chi potrebbe restare a terra senza ricevere punizioni sono Jorge Martin e Raul Fernandez, dopo che nessuno dei due aveva già corso a Sepang, per diversi infortuni.

Il caso del pilota dell'Aprilia è particolarmente rilevante se teniamo conto che la sua mancata partecipazione in Qatar servirebbe il titolo praticamente su un piatto d'argento a Marc Marquez, che dispone di 44 punti di vantaggio su di lui in testa alla classifica generale. Nel caso di Fernández, correre a Lusail frenerebbe il recupero dalle fratture che si porta dietro alle dita della mano destra.

Pur non essendo stato dichiarato non idoneo dai servizi medici del campionato, Joan Mir, che è rientrato in Malesia e che ha dovuto ritirarsi prima di metà della gara lunga per il ripresentarsi dei problemi di vista e delle vertigini che lo avevano portato a saltare i quattro appuntamenti precedenti, ha in programma di affidarsi di nuovo ai medici, in Spagna, circostanza che difficilmente gli permetterà di correre il prossimo fine settimana. E poi c'è Fermin Aldeguer, che ha già saltato le ultime due prove, a causa della frattura alla mano destra riportata in Indonesia, e che può anche sostenere di non essere ancora recuperato.

Con gran parte del paddock ad ammirare l'integrità ed il coraggio mostrati dalla Yamaha, è grande l'incertezza su come possano evolvere le cose nelle prossime ore, specialmente una volta che si saranno svolte le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, questo martedì. Coloro che hanno potuto, hanno cambiato i propri piani di volo in modo da arrivare a Doha il più tardi possibile. Diversi piloti hanno già informato della loro intenzione di presentarsi giovedì pomeriggio, cosa che ha obbligato l'organizzazione a ritardare l'inizio della conferenza stampa ufficiale di quattro ore, fino alle otto di sera.

La Honda, per esempio, ha modificato gli itinerari degli ingegneri giapponesi del suo organico, che inizialmente viaggiavano direttamente dalla Malesia al Qatar, e che un cambio dell'ultimo minuto farà passare prima dal Giappone. Bisognerà vedere, in ogni caso, come se la caveranno le squadre sul posto, soprattutto quelle che hanno dato ai propri lavoratori la possibilità di non viaggiare. Ce ne sono alcune che hanno potuto riorganizzare il gruppo e coprire le assenze con rotazioni, ma ce ne sono anche altre che non hanno potuto. Queste ultime distribuiranno il lavoro degli assenti tra coloro che avranno accettato di essere presenti al Gran Premio.

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