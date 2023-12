MotoGP | Come sarebbe stato il Mondiale 2023 senza le Sprint?

La MotoGP ha subito una rivoluzione quest'anno con l'introduzione delle Sprint, che assegnano quasi la metà dei punti degli eventi principali. Oltre a cambiare il format con cui si svolgono i weekend, queste gare hanno avvantaggiato alcuni piloti e svantaggiato altri, in quanto il rapporto di forza è diverso in questo evento, che dura circa la metà.

Abbiamo immaginato come sarebbe stato il campionato senza le Sprint, per vedere chi ne ha beneficiato di più. Naturalmente, si tratta di un esercizio di significato relativo, in quanto l'andamento delle gare principali è stato influenzato dalle Sprint disputate il giorno prima, ma le differenze restano notevoli.

In questa classifica "vecchio stile", Pecco Bagnaia sarebbe stato campione con 67 punti di vantaggio su Jorge Martin, contro i soli 39 del campionato reale, e sarebbe stato Campione del Mondo già dal GP del Qatar, una gara prima della fine della stagione.

Martin è stato l'uomo forte nelle Sprint quest'anno, soprattutto nella seconda metà del campionato, vincendo sette delle ultime otto gare disputate. Avendo vinto nove delle 19 Sprint dell'intero anno, Martin ha ottenuto 168 punti al sabato, contro i 140 di Bagnaia, che ha vinto "solo" quattro Sprint.

Nelle gare principali, invece, Bagnaia ha brillato in termini di costanza, salendo sul podio in tutte le 15 gare che ha terminato a punti. Nelle altre cinque, che rappresentano comunque un quarto del campionato, ha subito cadute e ritiri, tranne che in Argentina, dove è riuscito a ripartire, ma ha visto il traguardo fuori dai punti. Martin ha dovuto accontentarsi di soli otto podi negli eventi principali, con quattro zero.

Marco Bezzecchi rimane terzo in campionato senza le Sprint, a soli 18 punti da Martin, contro i 99 se si contano tutte le gare. È nelle retrovie che le posizioni sono cambiate, con Johann Zarco che è passato dalla quinta alla quarta posizione. Il francese ha spesso faticato nelle Sprint, nelle quali ha accumulato solo 37 punti. Ne ha addirittura accumulati otto senza marcare punti.

La situazione è stata simile per Fabio Quartararo, che sale dal decimo al settimo posto, avendo preso punti solo in cinque delle 19 Sprint organizzati quest'anno, per un totale di 19 punti. Il pilota della Yamaha è stato battuto da Brad Binder, che ha perso una posizione rispetto al campionato reale, e da Aleix Espargaro. La top 10 viene completata da Maverick Vinales, Luca Marini e Fabio Di Giannantonio.

Alex Marquez scende dal nono all'undicesimo posto, nonostante sia stato proprio nelle Sprint che ha ottenuto i suoi migliori risultati quest'anno, con due vittorie. Suo fratello e futuro compagno di squadra, Marc Marquez, è solo 17° in classifica senza le Sprint. Ha pagato gli infortuni di inizio stagione, visto che solo in Austria, al decimo appuntamento della stagione, ha ottenuto i suoi primi punti in una gara principale quest'anno.

Il Mondiale 2023 senza le Sprint