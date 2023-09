MotoGP | Come il cambio moto di Alex Marquez può ispirare Marc

Marc Marquez ha i riflettori puntati addosso per via del proprio futuro, che sta tenendo banco da ormai diverso tempo, ma che sembra sempre più vicino a una conclusione. L'otto volte campione del mondo ha un contratto con la Honda in MotoGP per la prossima stagione, un fatto che ha ripetutamente dichiarato mentre l'incertezza sul suo futuro continua. Ciò non ha impedito che emergessero voci su un passaggio in Gresini Ducati. Tuttavia, persistono perché Marquez lo vuole.

Ormai le sue difficoltà sulla RC213V in questa stagione sono ben documentate. Le sue prime impressioni sul prototipo 2024 della Honda che ha provato nei test di Misano la scorsa settimana sono state piuttosto negative e non sono servite a dissipare i pensieri di molti sul fatto che romperà il contratto con la Honda. Il giorno dopo i test ha dichiarato ai media spagnoli che "l'impegno è cercare di avere successo con la Honda, che sia tra un anno, due o tre".

In occasione del test di Misano ha indicato come termine ultimo per la sua decisione il Gran Premio d'India o il successivo appuntamento in Giappone. La risposta, quindi, è vicina. E in questa fase, nessuno è davvero sicuro di quale sarà. Entrambe le opzioni rappresentano un passo verso l'ignoto. I test di Misano della Honda non hanno fatto presagire giorni migliori. Ma questa è la casa con cui ha vinto tutti i suoi titoli in MotoGP. Sarebbe folle, anche nel nuovo ordine mondiale dei marchi europei e della mentalità, escludere completamente HRC.

Ma la Ducati è chiaramente la moto migliore sulla griglia in questo momento, e anche una moto vecchia di un anno è in grado di lottare per il titolo. E almeno per quanto riguarda quest'ultima opzione, il pilota ha una certa consapevolezza.

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suo fratello minore Alex Marquez ha vissuto negli ultimi due anni la stessa disillusione che sta vivendo Marc, avendo corso con il team LCR Honda e ha deciso di andarsene. Ha barattato un contratto factory - o quello che, come ha sarcasticamente osservato a Motorsport.com a Misano, "avrebbe dovuto essere" - con un accordo di un anno con Gresini per guidare una Ducati vecchia di un anno. In particolare, la Ducati che ha portato Pecco Bagnaia al titolo la scorsa stagione.

Nelle prime 12 gare della stagione 2023, Alex Marquez ha ottenuto un podio in Argentina dopo essersi qualificato in pole position, una vittoria nella Sprint in una bagnata Silverstone e ha guadagnato più punti (80) con i soli risultati della domenica nel 2023 che in ciascuna delle sue tre stagioni complete con la Honda.

"Molto più bello dell'anno scorso", dice a Motorsport.com quando gli chiediamo, nell'hospitality Gresini durante il GP di San Marino, com'è la vita da pilota Ducati. "Lo dico così. L'anno scorso non ho mai perso la motivazione, ma è vero che quando non ottieni risultati, quando non ricevi aiuto da una fabbrica è difficile andare avanti, soprattutto quando sei su una moto che ha molti problemi”.

"Ma fin dal primo giorno in sella alla Ducati, il feeling è stato piacevole, con la fabbrica e soprattutto con Gigi, che è una persona davvero in gamba e parla direttamente con i piloti. E questa è una cosa davvero bella. È stato bello e molto più facile. Questa è la realtà".

Gigi Dall'Igna, Direttore generale Ducati e, in realtà, salvatore del marchio italiano. Non è la prima volta che il suo nome viene associato al futuro di Marc Marquez. È naturalmente il numero uno nella lista dei talenti ingegneristici europei che Marquez e la Honda vogliono attirare. Dall'Igna frequenta tutti i box Ducati durante i weekend di gara, ascoltando i feedback di ciascuno degli otto piloti del marchio. È stato un elemento chiave per far sì che la Desmosedici diventasse la moto più forte del mondo.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

La mancanza di risultati di Marc deriva da una mancanza di fiducia nella Honda attuale. Ogni volta che la spinge al livello che siamo abituati a vedere da lui, e che gli è valso tanti successi, la moto lo tradisce. Quindi ora guida entro i limiti della moto e i risultati si vedono: 10° e 12° nel GP d'Austria; 11° e 13° nel GP di Catalogna; 10° e 7° nel GP di San Marino.

"La Honda non è così difficile da adattare", osserva Alex Marquez, confrontando la RC213V e la Ducati. "Quando prendi la moto, è abbastanza facile adattarsi. Ma il problema è che poi si perde rapidamente la fiducia, perché si verificano cadute strane, che non ci si aspetta, e questo per un pilota è difficile da capire molte volte".

Al contrario, spiega che la Ducati "ti dà fiducia ed è più facile avere fiducia". Come abbiamo visto innumerevoli volte in passato, quando Marc Marquez ha fiducia nella sua moto, che fosse buona o meno, è sempre stato in grado di lottare per il campionato. È facile dimenticare che nel 2019 ha vinto il campionato con 151 punti di vantaggio in classifica su Andrea Dovizioso, pur guidando una moto con cui nessun altro pilota Honda è riuscito a salire sul podio e che ha di fatto stroncato la carriera di Jorge Lorenzo. Marquez non ha bisogno di una moto perfetta, ma solo di una moto che possa capire.

Ma è fondamentale avere intorno a sé un team di ingegneri che capisca ciò di cui ha bisogno. Questo, dice Alex Marquez, è stato il più grande cambiamento che ha scoperto con piacere nel suo passaggio da Honda a Ducati. "Con i giapponesi, quando hai un problema hanno bisogno di tre riunioni per dire quella soluzione", ha spiegato. "Qui in Ducati, quando ti fermi al box e dici che hai qualche problema, ti dicono già la soluzione che hanno. Quindi, in termini di tempo, è molto più facile trovare le soluzioni e reagire in caso di problemi gravi".

"Questo è un aspetto che mi piace molto: non dover partecipare a tre riunioni, aspettare il pomeriggio, magari per le FP2, e non sapere ancora quale sia la soluzione al 100%. Gli europei sono più diretti e ti dicono la soluzione in modo molto più chiaro".

Ecco perché Marquez ha implorato Alberto Puig di cercare altri ingegneri europei da inserire nel progetto. La Honda si sta lentamente adattando a questo cambiamento di metodo di lavoro, ma ha bisogno di persone provenienti dall'esterno dei suoi confini con prospettive completamente diverse per far progredire le cose.

Alex Marquez ammette a Motorsport.com di aver avuto dei "dubbi" nella sua testa quando il suo periodo alla Honda stava per concludersi. "Credevo che il problema fosse la moto", dice, "ma è necessario verificare perché è vero che in alcuni momenti dell'anno scorso ho avuto dei dubbi su di me".

Alex Marquez, Gresini Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Questi dubbi sono stati fugati quando ha guidato per la prima volta la Ducati di Gresini nei test di Valencia dello scorso novembre. I risultati che ne sono seguiti, pur riconoscendo che non sono stati quelli di cui ha bisogno per iniziare a chiedere alla Ducati una moto ufficiale, lo dimostrano.

Al termine della nostra intervista con Alex Marquez, arriva l'inevitabile domanda difficile. Lui l'ha sopportata tutto il giorno prima e sicuramente se l'aspettava. Ma evitiamo la domanda più ovvia e gli chiediamo semplicemente questo: se Marc verrà in Gresini, la transizione sarà facile?

Cortesemente, evitando anche di dare molto credito alle voci, ci lascia con questo: "Quindi, onestamente parlando, se verrà in Ducati, sicuramente sarà veloce. È Marc, è otto volte campione del mondo. Non ha perso la velocità. Lo abbiamo visto nella Q1 a Montmelo. Ma non sarà facile, avrà sicuramente bisogno di tempo".