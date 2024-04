MotoGP | Colpo di scena: Quartararo ha rinnovato con la Yamaha!

Fabio Quartararo sembrava dover essere l'uomo che avrebbe sparigliato il mercato piloti della MotoGP. Il campione del mondo 2021 aveva anticipato che non avrebbe atteso troppo tempo per decidere il suo futuro e nel paddock ormai aveva preso piede la convinzione che avrebbe lasciato la Yamaha dopo sei stagioni insieme, perché il declino delle ultime due era stato fin troppo evidente.

"El Diablo" è stato di parola, perché è stato uno dei primi ad annunciare il proprio futuro (se si escludono situazioni più scontate come il rinnovo di Pecco Bagnaia con la Ducati), ma la sorpresa è che alla fine ha deciso di dare ancora fiducia alla Casa di Iwata, firmando un nuovo contratto di due anni, che quindi andrà in scadenza alla fine della stagione 2026.

Un segnale importante soprattutto per il marchio giapponese, che non ha iniziato questo 2024 nel migliore dei modi, con un settimo posto a Portimao come miglior risultato ed il gap dei migliori che è rimasto molto ampio. Forse anche troppo, tra i 15 ed i 20 secondi nelle gare lunghe. Ed era proprio questo che aveva fatto pensare che Fabio avrebbe preferito emigrare verso altri lidi. Non a caso, le voci su un suo possibile passaggio in Aprilia si erano fatte sempre più insistenti.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images

Fin dall'inizio dell'anno, però, il francese aveva anche sottolineato quanto nel box Yamaha fosse cambiato l'approccio, diventato molto più diretto e meno attendista, soprattutto grazie all'arrivo dalla Ducati di Max Bartolini, che ha assunto il ruolo di direttore tecnico, e che sembra intenzionato a sfruttare al massimo il nuovo sistema delle concessioni. Ed è stato proprio questo ad averlo convinto a proseguire il sodalizio con i giapponesi, come ha spiegato lui stesso.

"Sono felicissimo di annunciare che continuerò la mia avventura in BLU!", ha detto Quartararo nel comunicato diffuso stamani dalla Yamaha. "Lo scorso inverno Yamaha mi ha dimostrato di avere un nuovo approccio e una nuova mentalità aggressiva. La mia fiducia è alta: torneremo davanti insieme!".

"Sei anni fa mi hanno dato la possibilità di passare in MotoGP e da allora abbiamo fatto grandi cose insieme. Abbiamo ancora molta strada da fare per ricominciare a lottare per la vittoria. Lavorerò duramente e sono sicuro che, insieme, realizzeremo ancora una volta il nostro sogno", ha aggiunto il #20.