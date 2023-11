MotoGP | Clamoroso: il team RNF non correrà nel 2024!

Un fulmine scuote la MotoGP il giorno successivo l'epilogo del Mondiale 2023 con il successo nella classifica Piloti di Francesco Bagnaia, pilota ufficiale Ducati Corse, contro il compagno di marca e pilota del team Pramac, Jorge Martin.

FIM, IRTA e i promotori del campionato, ovvero Dorna Sports, hanno emesso un comunicato congiunto in cui spiegano che il team CryptoDATA RNF non sarà iscritto, né dunque presente, al Mondiale 2024 di MotoGP.

Il comunicato in questione recita così: "Il MotoGP Section Committee, assieme ai membri della FIM, IRTA e Dorna Sports (promotori del campionato), hanno deciso di non selezionare il CryptoDATA RNF MotoGP Team per la stagione 2024".

Queste sono le motivazioni che hanno spinto i vertici della categoria a estromettere il team dalla stagione 2024: "Ripetute infrazioni del Partecipation Agreement hanno effetto sull'immagine pubblica della MotoGP e questo è stato il motivo della decisione".

"Il Selection Committee controllerà le richieste per avere un nuovo team indipendente che utilizzerà moto Aprilia. Questo entrerà a far parte della griglia di partenza MotoGP del 2024".

L'addio di RNF, per quanto metta in salvo due moto clienti Aprilia, potrebbe anche mettere in discussione Raul Fernandez. Sia lui che Miguel Oliveira sono stati confermati dal team RNF per la prossima stagione e tutte le selle sono praticamente state assegnate, ma un terremoto sportivo del genere potrebbe lasciare strascichi inattesi su tutti i fronti. Solo il portoghese è certo della sella, perché ha firmato un contratto con Aprilia.

FIM, IRTA e Dorna Sports si riservano di dare maggiori informazioni riguardo il caso RNF in un secondo momento.

Il team RNF ha faticato non poco in questa stagione, con i piloti che si sono lamentati più volte della qualità dei ricambi forniti da Aprilia. Questo, però, sarebbe collegato a una presunta mancanza di pagamenti da parte del team.

Per RNF si tratta dunque del colpo di grazia ricevuto direttamente da chi controlla il Motomondiale. Nel corso del fine settimana appena passato, il team aveva annunciato l'addio di Razlan Razali, ex proprietario del team. Questo si è consumato al termine della giornata di ieri, ma stamattina è arrivata la doccia fredda per tutta la squadra.