MotoGP | Clamoroso: dal 2023 non ci sarà più la Clinica Mobile!

MotoGP | Marquez: “Con la pioggia è tutto più aperto”

Dopo aver eguagliato il suo miglior risultato stagionale in Giappone, Marc Márquez va in Thailandia convinto che la pioggia possa essere sua alleata, ma consapevole di non avere le armi che lo hanno portato a vincere le due gare disputate qui in passato.