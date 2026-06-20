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MotoGP | Clamoroso: Bezzecchi non potrà correre domenica a Brno per comportamento antisportivo!

Marco Bezzecchi non potrà correre il Gran Premio di Repubblica Ceca a Brno, dopo aver ricevuto una sospensione per comportamento antisportivo nei confronti di un commissario dopo essere caduto nella Sprint.

Matteo Nugnes Rubén Carballo Rosa
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi non potrà disputare questa domenica il Gran Premio della Repubblica Ceca, a meno che l'Aprilia non presenti un reclamo e questo venga accolto, cosa che al momento è nelle mani della Casa di Noale.

Il leader del Mondiale MotoGP ha ricevuto una penalità insolita, una "sospensione", secondo quanto recita il comunicato dello Stewards Panel, per "comportamento antisportivo" durante la Sprint di questo sabato a Brno.

Il pilota italiano è caduto a due giri dalla fine della gara breve sul saliscendi ceco, quando era quinto. Un nuovo errore del sabato che lo ha fatto infuriare enormemente, tenendo conto dei punti che continua a perdere nella lotta per conquistare il titolo mondiale.

L'azione che gli è costata la sospensione è avvenuta subito dopo: in alcune immagini non mostrate nella regia, ma diventate virali nel pomeriggio, si è visto Bezzecchi dare due sberle ad uno dei commissari di pista che stavano recuperando la sua moto dalla ghiaia, pare in quanto turbato dal modo in cui stava portando a termine l'operazione (sollevandola l'avrebbe portata a limitatore).

 

L'azione, che potete vedere sopra, in un video caricato sui social media dalla televisione britannica "TNT Sports", è stata considerata un "comportamento antisportivo" e un'aggressione da parte dello Stewards Panel. L'organismo guidato da Simon Crafar ha imposto al leader del campionato la durissima sanzione della sospensione, inedita negli ultimi tempi nella classe regina.

In passato, infatti, si erano già verificati altri episodi di questo tipo, per esempio quello di Fabio Quartararo lo scorso anno a Le Mans, ma erano stati sanzionati sempre con un ban dai primi minuti della FP1 della gara successiva.

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