MotoGP | Clamoroso: Bagnaia scarta il motore Ducati 2022!

Il primo shock del Mondiale MotoGP 2022 è arrivato da uno dei principali contendenti al titolo, l'italiano Pecco Bagnaia, che ha deciso di scartare il nuovo motore che la Ducati ha montato sui prototipi 2022 per tornare a quello che ha usato l'anno scorso, con il quale è stato in lotta per il titolo quasi fino alla fine della stagione.

Questa decisione riguarda anche il suo compagno di squadra, Jack Miller, che per regolamento è obbligato a utilizzare lo stesso motore. Il provvedimento invece non riguarda il resto dei piloti Ducati.

La nuova Ducati GP22, che secondo i piloti del marchio ha migliorato quella che era già una moto perfetta, quella del 2021, ha finito per non esserlo, almeno nelle mani del pilota torinese, che la scorsa settimana ha annunciato il suo rinnovo per altre due stagioni, fino alla fine del 2024.

Bagnaia, a quanto pare, non ha trovato con il motore 2022 le stesse sensazioni che lo hanno portato ad essere il miglior pilota nella seconda metà della scorsa stagione, quando ha ottenuto quattro vittorie nelle ultime sei gare.

In accordo con gli ingegneri del costruttore italiano, Bagnaia ha deciso di tornare al motore 2021 e montarlo sulla Desmosedici GP22, apportando le modifiche necessarie, e con questa moto ibrida cercherà di dare l'assalto al titolo MotoGP.

Il motore che sarà utilizzato dai piloti del team factory è un aggiornamento dell'ultima versione 2021, che è stato testato a Mandalika, dopo che a Sepang il nuovo propulsore non era stato considerato migliore del precedente.

Ducati ha otto moto sulla griglia nella top class in questa stagione, cinque delle quali sono in versione 2022: quelle di Jack Miller, Jorge Martin, Johann Zarco, Luca Marini, così come Pecco stesso. I restanti piloti, Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, gareggeranno invece sulla GP21.

A seguito del cambiamento, Pecco e Jack correranno su una moto ibrida 2021-22, mentre i piloti Pramac e Marini correranno la versione 2022 completa della Desmosedici.

Con la decisione di utilizzare il motore 2021 al primo Gran Premio dell'anno, Bagnaia e Miller sono costretti a montare questo propulsore per il resto della stagione, poiché i motori sono sigillati dalla prima all'ultima gara dell'anno, con un massimo di sette unità per pilota, tutte identiche.

