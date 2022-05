MotoGP | Ciabatti: "Speriamo di decidere i piloti Ducati tra Mugello e Assen"

Carica lettore audio

È un Gran Premio di Francia agrodolce quello di Ducati, che ha dominato dal venerdì alla domenica mostrandosi incredibilmente forte, ma senza raccogliere il risultato sperato con l’uomo di punta. Pecco Bagnaia è infatti scivolato nell’ultima fase di gara quando era secondo in una disperata rincorsa a Enea Bastianini. Lo zero del piemontese è pesante e rappresenta un duro colpo in un mondiale molto tirato e in un weekend di netta superiorità.

Prima della caduta di Bagnaia però Ducati aveva dato dimostrazione di una grande forza, avendo ben tre moto nelle prime tre posizioni, con Jack Miller ed Enea Bastianini. Pecco non ha coronato il fine settimana in cui ha regalato la prima pole a Le Mans a Ducati stracciando tutti i record, ma il suo futuro a Borgo Panigale non è in discussione e il campionato è comunque lungo. A risollevare gli animi ci ha pensato proprio Bastianini, che ha trionfato diventando di fatto l’unico pilota ad aver vinto più di una gara in questa stagione.

Con Jack Miller sul secondo gradino del podio, la festa Ducati è servita. Resta il cruccio di Bagnaia, ma Paolo Ciabatti guarda il bicchiere mezzo pieno: “Prima di tutto, qualsiasi Ducati vinca, Ducati è felice. È una situazione agrodolce, Pecco era leader ma poi è caduto. Ovviamente è deludente, ma se guardiamo il weekend nel complesso, la qualifica, il record, è tutto positivo, ad eccezione della gara. Ma andiamo via da Le Mans da leader della classifica costruttori con un margine più ampio, non così lontani nella classifica dei team. Lo zero di Pecco non ci rende felici, dovremo analizzare cosa è successo in quella curva. Ha perso la frenata prima della Curva 8, ma queste sono le gare. La cosa buona è che per ciò che abbiamo visto in pista, c’erano tre Ducati davanti a tutti”.

Se Bagnaia ha il futuro in Rosso assicurato anche per il prossimo anno, resta da capire chi sarà il suo compagno di squadra. Dall’inizio della stagione la sella è contesa tra Miller, Bastianini e Jorge Martin, questi ultimi in lotta sul filo dei risultati. Al momento è proprio il romagnolo del team Gresini ad avere la meglio sullo spagnolo, caduto nella gara di Le Mans e protagonista di una stagione non all’altezza delle aspettative.

Ciabatti spiega come Ducati sta gestendo questa situazione in ottica mercato: “Diciamo sempre che vogliamo assicurarci Jorge ed Enea e penso che ci siamo. Ma vogliamo anche vedere se in qualche modo possiamo continuare con Jack, perché è un grande pilota e gli vogliamo bene. ovviamente, penso che possiamo offrirgli qualcosa che potrebbe non considerare sufficiente per lui e prendere un’altra direzione. Martin sta avendo una stagione difficile, ma ha fatto delle cose fantastiche, Enea sta lottando per il campionato. Zarco sta facendo delle gare costanti, forse gli manca la scintilla per andare sul podio più spesso. Fortunatamente abbiamo più di due moto sulla griglia e un buon rapporto con i nostri team indipendenti per trovare una soluzione. Ora siamo nella situazione in cui dobbiamo sistemare delle cose e speriamo che tra il Mugello e Assen arriveremo a una conclusione per avere i piloti definiti nelle squadre”.

La situazione del mercato però è cambiata con l’annuncio dell’addio di Suzuki, anche se i top team sembrano essere già blindati (ad eccezione di Honda che è in discussioni con Joan Mir). Al momento l’unica squadra propensa a fare movimenti di mercato è KTM, che sembra interessata ad Alex Rins, ma anche a Jack Miller, che sottrarrebbe così a Ducati. Ciabatti però non esprime preoccupazione in questo senso: “Penso che ogni pilota che guida una Ducati oggi ci pensa due volte prima di andare altrove, non solo perché la moto è molto competitiva, ma per il pacchetto nel suo insieme: il supporto che si dà anche ai team indipendenti, Gigi (Dall’Igna, ndr) parla con tutti i piloti e questo viene molto apprezzato”.

“Non credo ci siano molte buone opportunità sul mercato. Vedremo Honda cosa vorrà fare, sembra che non voglia continuare con Pol Espargaro, ma dipende da loro, non mi riguarda. Aprilia non credo voglia cambiare i piloti, Suzuki va via, forse c’è solo KTM come alternativa. Non vedo comunque il mercato così attivo, quindi sono abbastanza sicuro che i piloti che possono fare dei buoni risultati su una Ducati, ascolteranno cosa ha da proporre Ducati prima di andare altrove”.