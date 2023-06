MotoGP | Ciabatti: "Martin sarà sulla Ducati di Pramac nel 2024"

Jorge Martin è l'uomo del momento in MotoGP. La doppietta del Sachsenring è stata una dichiarazione d'intenti definitiva per la sua candidatura alla corsa al titolo. Il portacolori del Prima Pramac Racing è sempre salito sul podio negli ultimi tre round, sia nella Sprint che nella gara lunga, e i risultati raccolti in Germania gli hanno permesso di riportarsi a soli 16 punti da quel Pecco Bagnaia che domenica si è arreso solo per 64 millesimi.

Negli ultimi due mesi si era vociferato molto di un interesse della Yamaha nei suoi confronti, ma ora il madrileno non sembra avere la minima intenzione di togliere il sedere dalla sua Desmosedici GP. Poco importa se avrà ancora i colori Pramac anche nel 2024, perché il materiale che gli mette a disposizione la Casa di Borgo Panigale nella squadra di Paolo Campinoti è identico a quello del team ufficiale e lui lo sta sfruttando nel migliore dei modi.

Tra l'altro, la Ducati non ha la minima intenzione di lasciarselo scappare, come ha confermato il direttore sportivo Paolo Ciabatti ai colleghi di GPOne.com.

"Martin ha un contratto di due anni con noi. Nel caso in cui avesse ricevuto un'offerta da un team ufficiale avrebbe avuto la possibilità di dircelo in modo da pareggiare eventualmente l'offerta. Non mi risulta abbia ricevuto offerte da team factory, tantomeno che abbia l'intenzione di scendere da una Ducati dopo le ultime gare. Martin quindi sarà sulla Ducati di Pramac nel 2024, come previsto", ha spiegato Ciabatti.

Ciabatti ha sottolineato anche la maturazione del pilota spagnolo: "Jorge aveva fatto grandi cose in Moto2 e senza l'incidente di Portimao sarebbe forse sbocciato prima, visto che quell'episodio lo ha condizionato. Gli mancava forse qualcosa nella gestione della seconda parte di gara, però ha lavorato tanto sulla preparazione e penso che l'investimento fatto sia corretto".

Nel frattempo, le difficoltà di Marc Marquez in sella alla Honda sono fin troppo evidenti e quello tra lo spagnolo e la Casa giapponese sembra ormai un rapporto che viaggia su un filo molto sottile. Ciabatti però ha allontanato ancora una volta i rumors di un possibile approdo in Rosso: "Non c'è posto per altri piloti, ne abbiamo già tanti e siamo contenti dei nostri".

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images