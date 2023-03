MotoGP | Ciabatti: “Martin avrà il supporto di Ducati per essere campione”

Carica lettore audio

Durante la prima metà della scorsa stagione, Jorge Martin ed Enea Bastianini si sono contesi il posto che Jack Miller avrebbe lasciato vacante nel box ufficiale Ducati per tornare in KTM. I due correvano con moto differenti, situazione che in qualche modo ha penalizzato lo spagnolo che disponeva di un prototipo meno evoluto del romagnolo. Ma i risultati di Enea, due vittorie nelle prime quattro gare, hanno complicato molto le aspirazioni di Martin nel diventare compagno di squadra di Pecco Bagnaia nel 2023.

Alla vigilia del Gran Premio di San Marino, è stata ufficializzata la promozione di Bestia, circostanza che ha lasciato così il pilota di Madrid in Pramac. Quando il mondiale si è concluso a Valencia, i numeri hanno dato ragione alla Casa di Borgo Panigale, dato che il #23 ha concluso terzo nella classifica generale, mentre il suo rivale ha fatto quinto.

Il contratto di Martin lo vincola direttamente a Ducati e scade alla fine del 2023, ma il pilota può svincolarsi in maniera unilaterale alla fine di quest’anno. Affinché questo non accada, i vertici di Ducati hanno pensato di generare intorno a lui la miglior situazione: potrebbe passare alla storia come campione del mondo di un team privato e sarebbe il primo a vincere dopo Valentino Rossi nel 2001. Così come il Dottore in quell’occasione, Martin disporrà di una Desmosedici identica a quella di Bagnaia e Bastianini e avrà lo stesso trattamento da parte dell’azienda, almeno questo è ciò che assicurano dagli uffici Ducati.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Penso che Jorge sarà uno dei piloti che lotteranno per questo titolo. L’anno scorso ha corso con una moto che inizialmente bisognava sviluppare più di ciò che pensavamo. Inoltre, l’introduzione delle Sprint Race darà beneficio alla sua esplosività”, ha affermato Ciabatti parlando con Motorsport.com.

Il Direttore Sportivo di Ducati non vacilla nemmeno un po’ quando gli vengono chieste le opzioni reali che ha Martin di conquistare il secondo titolo, il primo in MotoGP. “Martin avrà tutto il sostegno necessario da parte di Ducati per essere campione del mondo con Pramac. Se Ducati volesse evitare che ciò succeda, non gli darebbe lo stesso materiale dei team ufficiali, con esattamente lo stesso supporto tecnico”, ha proseguito Ciabatti, che si spinge un po’ più oltre. “Jorge ha le stesse possibilità di Enea. Questo posso confermarlo al 100%. L’anno scorso, Pecco si è giocato il titolo ma non siamo mai intervenuti e questo penso sia risultato molto chiaro”, ha spiegato.