MotoGP | Ciabatti: "Marquez? Il momento per firmare con Ducati è passato"

Carica lettore audio

I primi test collettivi della stagione 2023 hanno dimostrato che la Honda non ha ancora trovato la chiave giusta per rivitalizzare la RC213V. Se ascoltiamo le dichiarazioni di Marc Marquez dopo i test, nemmeno le specifiche scelte lo convincono: "È molto simile a quella che abbiamo provato a Valencia, a novembre, e ha gli stessi problemi di trazione", ha concordato lo spagnolo.

Il costruttore di Tokyo ha tre settimane di tempo per tirare fuori dal cilindro qualcosa per l'ultimo test a Portimao (11 e 12 marzo), prima che il Mondiale inizi il 26 marzo sullo stesso circuito dell'Algarve. Nulla lascia presagire che il reparto tecnico della squadra giapponese possa dare una svolta ad un prototipo che sembra assolutamente stagnante, circostanza che preoccupa non poco gli uffici dell'azienda dall'ala dorata.

In attesa di una reazione che a questo punto dovrebbe essere classificata quasi come un miracolo, risuonano le parole che il pilota di Cervera ha detto ai pezzi grossi della HRC lo scorso anno in occasione dell'incontro che si è tenuto in Austria, mentre era ancora in convalescenza dopo la quarta operazione subita al braccio destro.

"Questo è per vincere!", ha detto il pilota numero 93 a Tetsuhiro Kuwata e Shinichi Kokubu, due dei massimi dirigenti della Honda, in uno degli uffici del team, mostrando loro la cicatrice che corre lungo il braccio destro. "Voglio farlo con la Honda, ma se non ci riuscirò mi guadagnerò da vivere", ha aggiunto il catalano, secondo il documentario di Amazon Prime "Marc Marquez: ALL IN", presentato domenica a Madrid.

Interrogato sulla forza di questa dichiarazione, Marquez ha scelto nelle ultime settimane di smorzare la sua veemenza. Da quando è tornato ad indossare la tuta da gara, il suo discorso si è concentrato sul ribadire che il suo obiettivo è quello di tornare al vertice con la Honda e che non vuole prendere in considerazione nessun altro scenario al di fuori di questo.

Paolo Paolo Ciabatti, Ducati Corse Sporting Director Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Nonostante questo, nemmeno lui riesce a nascondere la frustrazione che avverte, che non passa inosservata a chi gli sta intorno, consapevole che una possibile uscita di scena, cosa che sembrava impossibile fino a qualche anno fa, comincia a sembrare una possibilità concreta.

A questo punto, ci si chiede quali possano essere le alternative del pluricampione. Logicamente, se il suo obiettivo è quello di conquistare la sua nona corona, la strada più diretta è attualmente quella di salire su una Ducati.

"Non è che la Ducati non abbia bisogno di un extraterrestre come Marc, è che ha già il suo", ha detto Paolo Ciabatti, con un chiaro riferimento all'ultimo titolo, che la Casa bolognese ha festeggiato con Pecco Bagnaia. In base alle prestazioni di gran parte della formazione di piloti 2022 ed ai recenti test in Malesia, si potrebbe avere l'impressione che Borgo Panigale sia piena di "extraterrestri", come vengono definiti colloquialmente.

"Ma solo uno ha vinto il Mondiale, conducendo più di 270 giri, con oltre 200 di vantaggio sul secondo, che era Quartararo. Mai dire mai, ma Marquez ha 30 anni e noi abbiamo piloti di cinque o sei anni più giovani, con margine di crescita. Non credo che la Ducati abbia bisogno di Marc, e lo dico con il massimo rispetto", ha dichiarato Ciabatti.

"Abbiamo già abbastanza piloti desiderosi di entrare nel team ufficiale senza pensare di ingaggiarlo. Ovviamente, se domani ci chiamesse per chiedere un incontro, non gli riattaccheremmo il telefono. Ma il momento giusto per Marc per firmare per la Ducati era qualche anno fa, non è questo il momento", ha concluso il manager italiano.