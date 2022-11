MotoGP | Ciabatti: "L'era Rossi aveva lasciato molte ferite in Ducati"

Carica lettore audio

Pecco Bagnaia ha posto fine a 15 anni di attesa per la Ducati lo scorso fine settimana a Valencia, battendo Fabio Quartararo e conquistando il titolo della MotoGP con 17 punti di vantaggio.

Il risultato segna una faticosa inversione di tendenza tra il primo titolo del 2007 e quello del 2022, con la Ducati che ha toccato il suo punto più basso nel 2011/2012, quando non è riuscita a trovare il successo con la leggenda della MotoGP Valentino Rossi, con il pesarese che ha ottenuto solo tre podi in due stagioni prima di tornare alla Yamaha.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com dopo la vittoria del titolo da parte di Bagnaia, il direttore sportivo Ciabatti - che ha ammesso che a metà del 2013, dopo essere rientrato in azienda, voleva lasciare l'azienda a causa delle difficoltà incontrate da Ducati - ha dichiarato che l'era Rossi ha lasciato il marchio sotto "estrema pressione".

"Per me personalmente, quando sono arrivato in Ducati nel 2013, pochi mesi dopo che Audi aveva acquisito l'azienda dai precedenti proprietari della Investindustrial, ci sono stati alcuni cambiamenti", ha esordito Ciabatti quando gli è stato chiesto della natura simbolica del titolo di Bagnaia, essendo il campione del mondo un prodotto della VR46 Academy di Rossi.

"Il cambiamento principale è stato che Filippo Preziosi ha deciso di andarsene dopo due anni difficili, con grandi aspettative sulla partnership Valentino/Ducati che non ha portato i risultati sperati. Questo ha lasciato molte ferite nell'organizzazione, a molti livelli".

"Normalmente, quando le cose vanno bene, anche i problemi personali tra le persone possono essere gestiti, ma quando vanno completamente male e si è sotto estrema pressione da parte della stampa, dei partner e degli sponsor e non si ottengono risultati, è facile che qualcuno dia la colpa a qualcun altro. E questo distrugge la squadra e il gruppo".

"Quando sono tornato in Ducati la situazione era un po' questa, quindi abbiamo dovuto lasciare andare alcune persone alla fine del 2013. Anzi, Se guardo al 2013 - se devo essere onesto - a metà stagione volevo mollare".

Valentino Rossi, Ducati Photo by: Kevin Wood / LAT

"Non stavamo andando da nessuna parte. La Ducati usciva da due anni di insuccessi con Valentino, e poi avevamo Dovizioso e Hayden e continuavamo a faticare tanto. I media erano molto negativi nei nostri confronti, dicendo che non stavamo andando da nessuna parte, il che era vero fino a un certo punto, perché non avevamo una chiara direzione tecnica quell'anno".

"Ma per fortuna, grazie al supporto del nostro CEO Claudio Domenicali, che conosco da oltre 20 anni, gli ho parlato apertamente e gli ho detto 'questa è una situazione in cui non stiamo andando da nessuna parte, e se continua così sarà molto negativo per l'immagine dell'azienda'".

Ciabatti ha attribuito al genio ingegneristico Gigi Dall'Igna, arrivato dall'Aprilia alla fine del 2013, il merito di aver dato il via all'inversione di tendenza della Ducati.

E ha aggiunto: "Gli ho detto che dovevamo fare qualcosa e che dovevamo prendere qualcuno in grado di gestire un progetto tecnicamente complesso come la MotoGP. E lui (Domenicali) è riuscito a convincere Gigi a lasciare l'Aprilia. Da allora le cose sono andate molto meglio".

"È stato difficile anche perché la Ducati non è grande come le Case giapponesi, quindi dobbiamo fare affidamento sulle sponsorizzazioni e sulle partnership".

"E a quel punto è stato molto difficile trovare persone che volessero investire in Ducati, perché con Valentino erano davvero pronti a sostenerci per ottenere la migliore copertura possibile. Ma avevamo fallito, ed è stato difficile ricostruire una credibilità, perché per quella ci vogliono i risultati".

"Si possono promettere, ma si viene da un contesto che non è vincente, è difficile convincere le persone. Quindi, non è stato facile e se si guarda a questi ultimi dieci anni, essere dove siamo ora è davvero una grande cosa".