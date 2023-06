MotoGP | Ciabatti: "Bagnaia e Bezzecchi avversari tosti, ma mai scorretti"

Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi sono stati i grandi protagonisti del weekend di Assen della MotoGP. Il campione del mondo in carica ha centrato il bersaglio grande, facendo sua la gara lunga di domenica, ma anche il portacolori della Mooney VR46 ha lasciato il segno, conquistando la pole position e la sua prima vittoria in una Sprint.

Entrambi sono italiani ed entrambi guidano una Ducati, ma rispetto ai dualismi tra i piloti di casa nostra che abbiamo avuto modo di vedere in passato nella classe regina c'è una grande differenza: sono grandi amici e questo è piuttosto evidente osservando il modo con cui festeggiano le loro imprese.

La loro carriera si è sviluppata all'interno della VR46 Riders Academy di Valentino Rossi, quindi sono cresciuti allenandosi gomito a gomito tutti i giorni. E, anche se sono molto diversi tra loro, vanno molto d'accordo e soprattutto si rispettano tantissimo in pista, come ha spiegato Paolo Ciabatti, direttore sportivo della Ducati, in un'intervista rilasciata ai colleghi di GPOne.com.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Sono due caratteri molto diversi. Bezzecchi è il tipico romagnolo, mentre Bagnaia, piemontese trapiantato a Pesaro, è un po' meno espansivo ed è buffo. Loro si conoscono da anni, si allenano al Ranch. La cosa importante è che sono amici che non si fanno sconti, ma sono corretti", ha detto Ciabatti.

Il manager italiano è piuttosto convinto anche quando gli viene chiesto se il fatto di essere entrambi in corsa per il titolo (separati tra loro da 36 punti quando siamo arrivati alla pausa estiva) possa finire per incrinare il loro rapporto.

"No. Conoscendosi da così tanti ed essendo passati dalle categorie minori, dove hanno comunque affrontato diverse difficoltà, credo che il loro rapporto li porterà ad essere degli avversari tosti, ma mai scorretti", ha concluso.

Paolo Ciabatti, Sporting Director Ducati Corse Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images