MotoGP | Chi è stato finora il pilota che ha fatto più punti nella fase europea?

Ai Ogura è emerso come il pilota con il maggior numero di punti in MotoGP da quando la è iniziata la fase europea della stagione, nel mese aprile, evidenziando gli enormi progressi compiuti nella sua seconda stagione nella classe regina.

Il giapponese ha iniziato l'anno in modo promettente nelle prime trasferte extra-europee, sfruttando una Aprilia migliorata per lasciarsi subito alle spalle i problemi del 2025. Ma mentre gli altri piloti Aprilia inciampavano per un motivo o per l'altro nei mesi successivi, Ogura è rimasto costante come sempre, correggendo quell'unico punto debole che lo aveva frenato: il time attack. Gli è servito fino al GP di Repubblica Ceca per risolvere i suoi problemi in qualifica, ma ora tutto indica che diventerà un contendente abituale per la prima fila.

Unito al suo caratteristico passo nel finale di gara, Ogura si è ormai affermato come un serio contendente al titolo contro piloti molto più esperti di lui. Resta da vedere se il pilota del Trackhouse Racing sarà in grado di gestire la pressione di lottare per un titolo MotoGP nella sua seconda stagione, anche se la sua recente serie di risultati è stata a dir poco straordinaria.

Negli ultimi otto round in Europa, nel tratto da Jerez, ad aprile, al Sachsenring, a luglio, ha totalizzato 157 punti con una media di 19,6 per weekend. Questo bottino lo ha portato al secondo posto nella classifica del campionato, dietro solo all'Aprilia ufficiale di Jorge Martin.

MotoGP 2026 | I punti dall'inizio della campagna europea (da Jerez)

Pos pilota Punti vittorie podi vittorie sprint 1 Ai Ogura 157 1 4 - 2 Marc Marquez 145 3 3 3 3 Fabio di Giannantonio 134 1 2 0 4 Jorge Martin 131 1 3 1 5 Raul Fernandez 119 0 2 2 6 Francesco Bagnaia 118 0 4 1 7 Marco Bezzecchi 105 1 3 0 8 Pedro Acosta 88 0 1 0

Marc Marquez si è piazzato secondo con 145 punti, anche se il pilota Ducati ha saltato la gara della domenica a Le Mans e l'intero weekend di Barcelona a causa di un intervento chirurgico. Inoltre, è stato solo dopo il suo ritorno in pista al Mugello che è riuscito a ritrovare la forma che gli mancava dall'incidente al GP d'Indonesia dello scorso ottobre. Da allora è stato il punto di riferimento, con tre vittorie negli ultimi quattro Gran Premi che hanno rilanciato la sua corsa al titolo. Dopo aver segnato 45 punti nei primi tre round, ora ne ha aggiunti altri 145 al suo bottino.

Questa tendenza diventa ancora più chiara considerando solo gli ultimi quattro round. Dal Mugello, Marquez ha segnato 119 punti, nettamente davanti ai 102 di Ogura, evidenziando quanto drasticamente sia cambiata la sua forma fisica dopo l'intervento chirurgico.

Marc Marquez, Ducati Team Foto di: Mirco Lazzari GP / Getty Images

La costanza di Fabio di Giannantonio si riflette nei suoi risultati, con il pilota della VR46 che si è affermato come il terzo miglior realizzatore di punti dell'estate. La sua vittoria nel GP di Catalogna è stata significativa per la sua corsa al titolo, ma ha anche commesso un raro errore al Sachsenning dopo essere passato alla stessa configurazione aerodinamica dei fratelli Marquez.

Nel frattempo, sebbene Martin sia salito in cima alla classifica durante l'estate, la sua stagione finora è stata segnata da alti brillanti e bassi frustranti. Restano interrogativi sulla sua forma e sulla sua condizione fisica dopo che un weekend difficile a Barcelona ha innescato una flessione, con il Mugello come unica gara in cui è sembrato brillare recentemente.

Raul Fernandez e Pecco Bagnaia hanno segnato praticamente lo stesso numero di punti, anche se un attacco di appendicite (nel caso di Fernandez) e problemi tecnici (nel caso di Bagnaia) hanno impedito loro di ottenere il massimo dalle loro moto.

Tuttavia, hanno segnato comodamente più punti di Marco Bezzecchi, che ha subito un drastico crollo di forma. L'italiano ha comunque raccolto 105 punti in Europa, inclusa una vittoria dominante al Mugello. Ma i suoi risultati sono crollati la settimana dopo il GP d'Italia, e non è riuscito a registrare nemmeno un punto nelle ultime quattro gare domenicali. Alcuni buoni risultati nelle Sprint hanno fatto sì che non lasciasse la serie di gare di giugno e luglio completamente a mani vuote, ma in quel periodo è riuscito a racimolare solo 13 punti.

L'inizio della campagna europea è stato cruciale, poiché ha riportato Ducati in gioco dopo l'avvio dominante di Aprilia. Da allora, il vantaggio è oscillato avanti e indietro tra i due costruttori italiani, con le caratteristiche dei tracciati a giocare un ruolo chiave nel decidere il vincitore ogni weekend.

Altri quattro round sono in programma in Europa ad agosto e settembre, dopo la pausa estiva, prima che il campionato si diriga nell'Asia-Pacifico per una serie di cinque trasferte extra-europee. La stagione si concluderà poi con due gare consecutive in Portogallo e a Valencia alla fine di novembre.

MotoGP 2026 | I punti nelle ultime quattro gare

Pos Pilota Punti 1 Marc Marquez 119 2 Ai Ogura 102 3 Raul Fernandez 72 4 Francesco Bagnaia 61 5 Jorge Martín 52 6 Fabio Di Giannantonio 50 7 Pedro Acosta 45 8 Enea Bastianini 37 9 Luca Marini 33 10 Alex Marquez 20 11 Marco Bezzecchi 13