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La MotoGP cerca un compromesso con i piloti sul Gran Premio del Qatar
I piloti della MotoGP si sono riuniti di nuovo mercoledì a Sepang, sperando di lasciare la Malesia con una serie di garanzie scritte che permettessero loro di accettare di prendere parte al Gran Premio del Qatar della prossima settimana.
Oriol Puigdemont
Pubblicato: 28 ott 2026, 16:02
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Race start
Foto di: Gold and Goose / Motorsport Images
Dopo mesi di incertezza e diverse settimane di crescente tensione, si prevede che lo stallo tra la maggior parte della griglia della MotoGP e il promotore del campionato sul Gran Premio del Qatar venga risolto entro le prossime 48 ore.
Idealmente, un accordo potrebbe essere raggiunto già giovedì, una volta che Carlos Ezpeleta, vicedirettore generale di MotoGP Sports Entertainment Group (MGPSEG), la società che detiene i diritti commerciali del campionato, sarà rientrato da Doha. Ezpeleta ha partecipato mercoledì a una conferenza nella capitale qatariota, avendo così l'opportunità di valutare di persona gli ultimi sviluppi nel Paese.
Il conflitto in corso tra Stati Uniti-Israele e Iran aveva già costretto la MotoGP a rinviare la gara, originariamente prevista per metà aprile, all'8 novembre, il prossimo weekend.
Sebbene le ostilità in Medio Oriente si siano attenuate rispetto alle prime fasi del conflitto, la situazione resta tutt'altro che normale. Ciò ha spinto un numero considerevole di piloti a opporsi inizialmente al viaggio in Qatar.
Come riportato da Motorsport.com lo scorso weekend da Phillip Island, i piloti hanno concordato di richiedere a MGPSEG una serie di garanzie scritte riguardanti la loro sicurezza e quella dell'intero paddock. Il documento attualmente in discussione include disposizioni per un piano di evacuazione specifico, polizze assicurative che coprano i costi derivanti da una potenziale chiusura dello spazio aereo qatariota e una copertura per il rimpatrio in caso di scenario estremo.
Motorsport.com apprende che i piloti si sono riuniti nuovamente mercoledì negli uffici del circuito di Sepang, questa volta con la presenza anche di un numero significativo di team manager.
Photo by: Paul Crock / AFP via Getty Images
A quanto risulta, la riunione è stata costruttiva e si è svolta in un clima cordiale, sebbene non sia stato raggiunto alcun accordo definitivo, con tutte le parti in attesa del ritorno di Ezpeleta. Il principale punto critico riguarda chi debba essere responsabile di fornire le garanzie richieste. Mentre i piloti vogliono che MGPSEG si assuma tale responsabilità, il promotore sostiene che farlo non sia fattibile.
Le circostanze sono particolarmente complesse. Da un lato, il Qatar insiste sul fatto che l'evento possa svolgersi senza compromettere la sicurezza di chi si reca nel Paese. Dall'altro, i governi della maggior parte dei Paesi rappresentati nel paddock della MotoGP sconsigliano i viaggi in Qatar salvo stretta necessità.
Tuttavia, un avviso di viaggio non equivale a un divieto assoluto, il che significa che non costituisce motivo di forza maggiore che consentirebbe alla MotoGP di risolvere il contratto con il Qatar senza conseguenze finanziarie. Va inoltre ricordato che il Qatar è uno dei partner più longevi e importanti del campionato.
Indipendentemente da come la disputa verrà infine risolta, ciò che sembra chiaro è che i rapporti tra MGPSEG e i piloti sono attualmente tesi. Il promotore del campionato ritiene che le sue figure di spicco dovrebbero dimostrare un maggiore livello di impegno, mentre i piloti ritengono che vengano poste su di loro aspettative sempre più esigenti, insieme a una maggiore esposizione al rischio.
Nel mezzo ci sono i team, che agiscono da intermediari e sono contrattualmente vincolati a entrambe le parti: ai loro piloti da un lato e al promotore del campionato dall'altro.
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