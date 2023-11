MotoGP | Cecconi: “Bautista non corre in Malesia solo per esserci”

La stagione Superbike si è conclusa la scorsa settimana, Alvaro Bautista ha trionfato per la seconda volta consecutiva, ma per le meritate vacanze dovrà attendere ancora un po’. Questo fine settimana infatti sarà impegnato a Sepang per disputare il Gran Premio della Malesia di MotoGP come wild card.

Dopo i test con la Desmosedici svolti a Misano nel mese di giugno, il due volte campione del mondo ha assaporato l’idea di tornare in MotoGP con altri due test in cui ha dato prova di avere un ottimo passo e di aver familiarizzato subito con la Ducati. Così, il pilota di Talavera de la Reina vola in Malesia per correre nella classe regina, in cui manca da cinque anni.

A distanza di molto tempo dall’ultima gara in MotoGP, Bautista tornerà a confrontarsi con alcuni dei suoi vecchi colleghi, mentre troverà altri nuovi avversari. Già, avversari. Perché lo spagnolo ha tutta l’intenzione di dare battaglia e dare prova di essere competitivo in sella alla Desmosedici. A confermarlo è stato Stefano Cecconi, Team Principal Aruba.it racing – Ducati, che ha parlato della wild card di Bautista in occasione del round di Jerez della Superbike.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati

Quali sono dunque le aspettative del portacolori Aruba? “Difficile dirlo dato che Alvaro non andrà in Malesia soltanto per esserci”, ha dichiarato Cecconi. “Ha svolto il test ed è andato bene; è stato un premio per aver vinto il mondiale l’anno scorso. Il secondo test è stato un caso. Penso che in cuor suo abbia iniziato a pensare in grande”.

La MotoGP odierna è però estremamente competitiva e ha dimostrato di essere particolarmente dura: “Ovviamente non puoi puntare a vincere in appena un Gran Premio. Non ce lo vedo andar lì soltanto per divertirsi. Penso che si aspetti di andar forte su quella pista, specialmente se farà caldo. Correrà senza pressione dato che in Superbike il Campionato è finito, quindi potrà godersi la wildcard. Penso che sarà divertente”.