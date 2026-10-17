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MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie

Il grande capo del Team LCR spiega alcune delle sfumature del format 2027 della MotoGP, che prevede due differenti sessioni di qualifica per la Sprint e per la gara lunga.

Richard Asher

Pubblicato: 17 ott 2026, 13:19

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Il team principal del team LCR, Lucio Cecchinello, ritiene che con la decisione di limitare gli pneumatici a disposizione, il rinnovato format delle qualifiche della MotoGP non sarà pericoloso come alcuni temono. Anzi, potrebbero in realtà essere più interessanti dal punto di vista strategico.

L'ex pilota, che è anche presidente dell'IRTA, ovvero dell'Associazione dei team, ha fornito alcune nuove prospettive sul format 2027, molto dibattuto, in un'intervista concessa ai microfoni di MotoGP.com durante il weekend del Gran Premio d'Indonesia.

Con la nuova struttura, sia la Sprint Qualifying del venerdì sia la Q1 del sabato vedranno 22 piloti a caccia del tempo nella stessa sessione di 15 minuti, con potenziali implicazioni per la sicurezza ed il traffico.

Ma Cecchinello ha sottolineato che l'allocazione degli pneumatici per i weekend di gara era già stata considerata, e che la pista quindi potrebbe non essere così affollata in qualifica come alcuni hanno suggerito.

"Questo sarà gestito dal fatto che il numero di pneumatici disponibili non è illimitato" ha detto Cecchinello quando gli è stato chiesto delle implicazioni stressanti per i piloti. "Ci sarà solo un set di pneumatici per i 15 minuti della Sprint Qualifying. Questo limita già il numero di giri veloci".

Ciò contrasta con la situazione attuale del venerdì, in cui i piloti montano abitualmente pneumatici nuovi più di una volta nelle fasi finali della sessione del pomeriggio, che di fatto è una sorta di pre-qualifica con il format attuale.

"Quindi vedremo strategie in cui i team aspettano prima di uscire oppure i team decidono di uscire subito per evitare qualsiasi potenziale rischio di incappare nelle bandiere gialle".

Johann Zarco, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Quindi credo che anche questo sarà emozionante, come i team gestiranno la strategia con i propri piloti".

Anche l'allocazione del sabato sarà ridotta, ha detto Cecchinello, rendendo più interessante l'uso delle risorse nelle due sessioni, in particolare considerando che la Q2 è aperta solo a chi entra nelle prime 12 posizioni in Q1.

"E ancora, in Q1 e Q2, i piloti avranno solo tre set di pneumatici, invece di quattro set di pneumatici come abbiamo ora".

Le modifiche al format sono state un'iniziativa da parte dei team, e le osservazioni di Cecchinello hanno sottolineato che erano state valutate attentamente.

Quel tema è emerso anche nelle sue osservazioni sulla rimozione del Warm-Up, che sarà sostituita da una finestra ampliata per i giri di allineamento prima di andare in griglia.

"Sapete, al giorno d'oggi, gli pneumatici MotoGP sono realizzati in modo molto specifico per un determinato intervallo di temperatura. E poi ci siamo resi conto che le 9:40 del mattino non hanno la stessa temperatura della pista che abbiamo in gara (nel pomeriggio)".

"Internamente ne abbiamo discusso anche con gli ingegneri che lavorano per i costruttori. Dicono che sostanzialmente il format attuale del Warm-Up non sia davvero utile per fare controlli, ma solo un controllo funzionale".

"Quindi hanno deciso di renderlo più facile per tutti. Che semplicemente l'estensione dei giri di allineamento sarà meglio".

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