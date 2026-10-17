MotoGP Giappone
MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie
Il grande capo del Team LCR spiega alcune delle sfumature del format 2027 della MotoGP, che prevede due differenti sessioni di qualifica per la Sprint e per la gara lunga.
Richard Asher
Pubblicato: 17 ott 2026, 13:19
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Aggiungi come fonte preferita
Il team principal del team LCR, Lucio Cecchinello, ritiene che con la decisione di limitare gli pneumatici a disposizione, il rinnovato format delle qualifiche della MotoGP non sarà pericoloso come alcuni temono. Anzi, potrebbero in realtà essere più interessanti dal punto di vista strategico.
L'ex pilota, che è anche presidente dell'IRTA, ovvero dell'Associazione dei team, ha fornito alcune nuove prospettive sul format 2027, molto dibattuto, in un'intervista concessa ai microfoni di MotoGP.com durante il weekend del Gran Premio d'Indonesia.
Con la nuova struttura, sia la Sprint Qualifying del venerdì sia la Q1 del sabato vedranno 22 piloti a caccia del tempo nella stessa sessione di 15 minuti, con potenziali implicazioni per la sicurezza ed il traffico.
Ma Cecchinello ha sottolineato che l'allocazione degli pneumatici per i weekend di gara era già stata considerata, e che la pista quindi potrebbe non essere così affollata in qualifica come alcuni hanno suggerito.
"Questo sarà gestito dal fatto che il numero di pneumatici disponibili non è illimitato" ha detto Cecchinello quando gli è stato chiesto delle implicazioni stressanti per i piloti. "Ci sarà solo un set di pneumatici per i 15 minuti della Sprint Qualifying. Questo limita già il numero di giri veloci".
Ciò contrasta con la situazione attuale del venerdì, in cui i piloti montano abitualmente pneumatici nuovi più di una volta nelle fasi finali della sessione del pomeriggio, che di fatto è una sorta di pre-qualifica con il format attuale.
"Quindi vedremo strategie in cui i team aspettano prima di uscire oppure i team decidono di uscire subito per evitare qualsiasi potenziale rischio di incappare nelle bandiere gialle".
Johann Zarco, Team LCR Honda
Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images
"Quindi credo che anche questo sarà emozionante, come i team gestiranno la strategia con i propri piloti".
Anche l'allocazione del sabato sarà ridotta, ha detto Cecchinello, rendendo più interessante l'uso delle risorse nelle due sessioni, in particolare considerando che la Q2 è aperta solo a chi entra nelle prime 12 posizioni in Q1.
"E ancora, in Q1 e Q2, i piloti avranno solo tre set di pneumatici, invece di quattro set di pneumatici come abbiamo ora".
Le modifiche al format sono state un'iniziativa da parte dei team, e le osservazioni di Cecchinello hanno sottolineato che erano state valutate attentamente.
Quel tema è emerso anche nelle sue osservazioni sulla rimozione del Warm-Up, che sarà sostituita da una finestra ampliata per i giri di allineamento prima di andare in griglia.
"Sapete, al giorno d'oggi, gli pneumatici MotoGP sono realizzati in modo molto specifico per un determinato intervallo di temperatura. E poi ci siamo resi conto che le 9:40 del mattino non hanno la stessa temperatura della pista che abbiamo in gara (nel pomeriggio)".
"Internamente ne abbiamo discusso anche con gli ingegneri che lavorano per i costruttori. Dicono che sostanzialmente il format attuale del Warm-Up non sia davvero utile per fare controlli, ma solo un controllo funzionale".
"Quindi hanno deciso di renderlo più facile per tutti. Che semplicemente l'estensione dei giri di allineamento sarà meglio".
Leggi anche:
MotoGPLa MotoGP risponde alle critiche per non aver consultato i piloti sul nuovo format: "Avevamo chiesto ai team di farlo"
MotoGPMarquez è convinto che i piloti di MotoGP finiranno per unirsi in un'associazione, come quelli di Formula 1
MotoGPBezzecchi: "Il nuovo format mi piace. Ha pro e contro, ma è fatto per il bene della MotoGP"
MotoGPMotoGP | Il cambio di format per il 2027 divide la griglia
MotoGPMotoGP | Di Giannantonio: "Il nuovo format? Il tema vero è l'ambiguità di come ci arriveremo ad affrontarlo"
MotoGPMotoGP | Bagnaia: "Sul nuovo format eravamo d'accordo in Safety Commission, ma eravamo solo in 4..."
MotoGPMotoGP | Ezpeleta spiega: “Il cambio di format è un'iniziativa dei team, credono possa essere migliorato"
MotoGPLa MotoGP annuncia il nuovo format: dal 2027 ci saranno due qualifiche ogni weekend, in stile F1
Vogliamo la vostra opinione!
Cosa vorresti vedere su Motorsport.com?
Partecipate al nostro sondaggio di 5 minuti.
- Il team di Motorsport.com
Leggere e inviare commenti
Leggi anche :
Condividi o salva questo articolo
Copia link
Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su WhatsApp
Condividi su Linkedin
Condividi su Pinterest
Condividi su Viber
Articolo precedente MotoGP | Gresini: le nuove regole non aumenteranno il gap tra team ufficiali e satellite
Top Comments
Non ci sono ancora commenti. Perché non ne scrivi uno?
Vedi di più e commenta
More from
Richard Asher
MotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"
MotoGP
MotoGP
Giappone
1 g
MotoGP | Rivola risponde alle preoccupazioni sulla velocità delle 850cc: "Quel che è fatto è fatto"
Casey Stoner intende "lottare" per riportare Phillip Island nel calendario della MotoGP
MotoGP
MotoGP 2 g
Casey Stoner intende "lottare" per riportare Phillip Island nel calendario della MotoGP
MotoGP | A Mandalika la ghiaia delle vie di fuga fa ancora discutere, Quartararo: "Devono fare qualcosa"
MotoGP
MotoGP
Indonesia
8 g
MotoGP | A Mandalika la ghiaia delle vie di fuga fa ancora discutere, Quartararo: "Devono fare qualcosa"
Ultime notizie
MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie
MotoGP
MtGP MotoGP
Giappone
2 min
MotoGP | Cecchinello non ritiene il nuovo format più pericoloso e pone l'accento sulle strategie
WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco
WEC
WEC WEC
6h di Barcellona
1 h
WEC | Barcellona, Libere 3 HYPERCAR: Ferrari prima con Fuoco
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
WEC
WEC WEC
6h di Barcellona
2 h
WEC | Fleming beffa Pera, McLaren in Hyperpole LMGT3 per la 6h di Barcellona
F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?
Formula 1
F1 Formula 1
Singapore
3 h
F1 | Watanabe esclusivo: Aston Martin e Honda faticano. Che cosa sta succedendo esattamente?
Iscriviti ed effettua l'accesso a Motorsport.com con il tuo blocco delle pubblicità
Dalla Formula 1 alla MotoGP, raccontiamo direttamente dal paddock perché amiamo il nostro sport, proprio come voi. Per continuare a fornire il nostro giornalismo esperto, il nostro sito web utilizzala pubblicità. Tuttavia, vogliamo darvi l'opportunità di godere di un sito web privo di pubblicità e di continuare a utilizzare il vostro ad-blocker.
Hai due opzioni:
- Diventa un iscritto
- Disattiva il blocco delle pubblicità
Iscriviti ora Sei già iscritto? Accedi qui
Hai già disabilitato il tuo blocco delle pubblicità?
Ricarica la pagina
Gestisci gli avvisi
Iscriviti