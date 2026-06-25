MotoGP | Ceccarelli: "Per Bez sanzione esagerata. Non si considera che corrono al limite?"

La MotoGP si trasferisce ad Assen, ma non si è ancora spenta la coda di polemiche che ha accompagnato l’esclusione di Marco Bezzecchi dal GP di Brno. Il pilota dell’Aprilia è stato punito per avere colpito un commissario di percorso con due schiaffi dopo essere caduto con la sua RS-GP alla conclusione della gara Sprint.

Due brutti gesti da condannare, ma che secondo l’opinione del mental coach Riccardo Ceccarelli sono stati sanzionati in modo esemplare non tenendo conto del quadro psicologico in cui corrono i rider del mondiale.

“Credo che per escludere il leader del mondiale da una gara così importante come il GP della Repubblica Ceca ci voglia un reato grave – spiega il titolare di Formula Medicine -. È vero che non bisognerebbe mai mettere le mani addosso a nessuno, specie a un commissario di percorso, ma la punizione mi è sembrata spropositata”.

L’esclusione dalla gara della domenica non la condividi?

“Bezz si sta giocando il titolo e cade nella Sprint: ha l’adrenalina al massino e il marshal non sapendo gli provoca un fuorigiri nel tentativo di rialzare la sua Aprilia. La reazione è di frustrazione: pensare che si comporti come un Lord inglese mi sembra una cosa che va fuori dalle considerazioni del genere umano”.

“Mi ricordo Michael Schumacher a Spa dopo il controverso episodio con David Coulthard: il ferrarista entro nel box McLaren e voleva menare lo scozzese, solo perché lo avevano trattenuto in dieci non c’era stata una colluttazione. Ma di casi ne possiamo trovare quanti ne vogliamo nella storia. Penso che in ogni weekend il 5% dei piloti potrebbe rischiare di non correre. Non si può giudicare una persona corretta come Bezzecchi per un gesto in un momento di frustrazione. Gli puoi dare una multa severa, ma non toglierlo dalla gara”.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ma questa è ora una norma che è aggiunta al regolamento: anche nei prossimi eventuali casi sarà questa la sanzione...

"Mi allargo un attimo ed esprimo la mia opinione personale che magari lascia il tempo che trova: temo che rincorriamo un sacco di regole per il perbenismo generale e poi magari ci sfuggono cose ben più gravi, premeditate, ben più studiate a tavolino per imbrogliare. Bisognerebbe fare delle valutazioni e contestualizzare certe cose”.

Qual è il ragionamento che bisogna fare?

“Questi sono ragazzi che rischiano la vita, che portano le loro moto a 350 all'ora e hanno una forte adrenalina. Quando faccio i nostri corsi di formazione racconto che per effetto dell'adrenalina a volte ci comportiamo come quando eravamo degli animali nella foresta e combattevamo con gli altri animali. Ma è quello che ci permette di cercare il limite e spinge i piloti a rischiare".

"Non è naturale che un pilota debba avere l’adrenalina al massimo e un attimo dopo abbia già il pieno autocontrollo. Il gesto va condannato assolutamente, ma poi ci sono mille attenuanti. E le sanzioni possono essere le più svariate: può essere multato con una sanzione esemplare, oppure potrebbe partecipare a degli incontri per rinnegare ogni forma di violenza, ma non saltare una gara. È stata comminata una pena spropositata per due schiaffi”.

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Foto di: Aprilia Racing

Qualcuno, valutando la sanzione, sostiene che l’effetto disciplinare tanto duro ha favorito il rientro di Marc Marquez nella lotta iridata ora che fisicamente sta meglio. E non è sfuggito il fatto che Jorge Martin, il compagno di squadra di Marco, se ne sia uscito chiedendosi se Massimo Rivola lo avrebbe difeso allo stesso modo di Bez. Come vanno letti questi retropensieri?

"Conosco da tantissimi anni Massimo Rivola e secondo me ha avuto un atteggiamento molto bilanciato. Non l'ho visto sproporzionato nella difesa di Bezzecchi, né nell'accusa, ma ha deplorato il gesto come doveva fare chi è nel suo ruolo. Jorge Martin poteva risparmiarsi questa polemica. Se poi dietro alle quinte ci sono stati degli atteggiamenti diversi, noi non lo sappiamo. Lo spagnolo ha dato la sensazione di voler tirare l’acqua al suo mulino, visto che è lo sfidante di Bez e vive una situazione da separato in casa: non mi sorprende che provi ad usare la battaglia psicologica, anche perché sarà da vedere con quale risultato”.

Forse, in questo momento, i piloti Aprilia dovrebbero essere uniti per cercare di battere Marc Marquez più che cominciare a farsi la guerriglia in casa...

“Assolutamente sì. E in ogni caso la squalifica è stata sbagliata anche perché ha lasciato adito ai sospetti che si voglia favorire il rientro di Marc Marquez. Non so se perché è di bandiera spagnola o perché si vuole un campionato lottato fino alla fine fra Aprilia e Ducati".

"Si alimentano troppi pregiudizi dai quali mi astengo di esprimere un’opinione, ma bisogna evitare il clima del sospetto perché può sembrare che la legge non sia uguale per tutti. La MotoGP non ha bisogno di questi dubbi essendo una categoria che offre un grande spettacolo”.