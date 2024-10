MotoGP | Honda: accordo con Castrol dopo la rottura con Repsol

Nonostante fosse un segreto svelato ormai da mesi, la domenica del Gran Premio di San Marino i dirigenti di Repsol hanno comunicato formalmente alla Honda l'intenzione di non estendere il contratto di sponsorizzazione, in scadenza al termine di questa stagione.

Con un breve comunicato inviato subito dopo la prima gara di MotoGP delle due che si sono disputate in questo 2024 sul circuito intitolato a Marco Simoncelli, l'azienda spagnola ha messo fine ad un legame di 30 anni che nell'ultimo periodo stava perdendo forza in seguito alla partenza di Marc Marquez dalla struttura giapponese, alla fine dello scorso anno.

Il contributo finanziario di Repsol alla HRC si è notevolmente ridotto una volta confermata la partenza del pilota di Cervera verso il Gresini Racing, circostanza che si è riflessa nell'evidente perdita di spazio del logo della compagnia petrolifera sulla carena della RC213V, dove è passato dall'occupare un posto centrale allo spostarsi sulla pancia della moto di Joan Mir e Luca Marini.

In realtà, se la squadra di riferimento del costruttore Honda ha continuato ad identificarsi come Repsol Honda Team, si è trattato di un gesto di buona volontà da parte del marchio giapponese, che, in ogni caso, ha corso con le sue moto decorate principalmente con i colori aziendali (rosso, blu e bianco), anziché con il nero.

Con la rottura dell'alleanza più longeva nella storia del campionato, iniziata nel 1995 e che da allora ha prodotto un totale di 15 titoli piloti, dieci titoli costruttori e 183 vittorie, Motorsport.com ha appreso che Honda ha già concordato un accordo con Castrol affinché la compagnia petrolifera britannica prenda il posto di Repsol per la prossima stagione.

Castrol è uno dei partner principali del team LCR, di proprietà di Lucio Cecchinello, che ha l'azienda di carburanti e lubrificanti come sponsor principale sul lato del garage attualmente occupato da Johann Zarco. La nuova coalizione non mette tuttavia a rischio quella esistente con LCR. Anche se il rapporto tra Castrol e la squadra ufficiale del costruttore di Tokyo non raggiungerà lo status di title sponsor entro il 2025, la relazione potrebbe andare oltre in base ad una serie di parametri.