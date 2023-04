MotoGP | Caso Marquez: sospesa la penalità fino a sentenza definitiva

Carica lettore audio

Dopo che i commissari sportivi avevano ufficialmente sanzionato Marc Marquez in seguito alla sua manovra nel Gran Premio del Portogallo, nel quale era giunto al contatto con Miguel Oliveira e Jorge Martin, si sono susseguite giornate confusionarie.

Dopo 36 ore di silenzio e dubbi, la FIM aveva deciso di chiarire la vicenda legata alla sanzione, sostenendo che, seppur il provvedimento recitasse espressamente che il pilota della Honda avrebbe dovuto scontare il doppio long lap penalty in occasione del Gran Premio d'Argentina, quella penalità sarebbe rimasta valida anche per il Gran Premio successivo, quello delle Americhe. In breve, anche se Marquez avesse saltato la tappa argentina, come è poi effettivamente successo, avrebbe comunque dovuto scontare il doppio long lap penalty nel primo appuntamento a cui avrebbe preso parte dopo l’infortunio.

In un comunicato diramato lo scorso 29 marzo, Honda aveva annunciato la decisione di presentare appello per questa precisazione della FIM, sostenendo che non potesse essere applicata in quanto nel comunicato originale si faceva espressamente riferimento al Gran Premio d’Argentina.

“In relazione alla penalità imposta dalla FIM a Marc Marquez per l’incidente nella gara del Gran Premio del Portogallo, il team Repsol Honda considera che la modifica della sanzione abbia consistito in un cambio di criterio su quando si debba applicare la suddetta. Questa modifica è stata dettata dalla FIM due giorni dopo che la sanzione iniziale fosse stata definitiva, non è pertanto conforme alla normativa vigente della FIM per il Campionato del Mondo MotoGP”, recitava la nota della Honda.

A seguito del ricorso presentato da Honda contro l'applicazione della sanzione, i Commissari Sportivi d'Appello della FIM hanno deciso di riferire il caso alla Corte d'Appello della MotoGP il 29 marzo 2023, da cui si attendeva una risposta definitiva.

Dopo una lunga attesa, tuttavia, non è ancora arrivata quella decisione tanto sperata, quanto piuttosto una sorta di sospensione che darà ulteriore tempo ai legislatori per risolvere la vicenda. Secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale, infatti, la penalità inflitta dai commissari rimarrà momentaneamente sospesa fino a quando non si giungerà a una decisione risolutiva sull’appello presentato dalla Honda.

“L'esecuzione della Notifica del Panel dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP del 28 marzo 2023 relativa all'Applicazione della sanzione inflitta al Sig. Marc Marquez emessa in relazione alla precedente Notifica di Sanzione da parte dello stesso Panel dei Commissari Sportivi della FIM MotoGP del 26 marzo 2023 è sospesa fino a quando il ricorso presentato dal Sig. Marc Marquez e dal Team HRC - Repsol Honda sarà finalmente risolto”, recita la parte conclusiva del comunicato.

Ciò significa che, se Marquez dovesse tornare per il GP di Spagna a fine mese e non fosse stata presa una decisione, non dovrà scontare la penalità. Se la decisione sarà a sfavore della Honda, la sanzione sarà applicata al prossimo round successivo alla sentenza, altrimenti sarà annullata.

La sospensione dell'esecuzione è decisa in seguito al fatto che Honda ritiene di aver presentato prove che "dimostrano che esiste una ragionevole possibilità di successo per l'appello".

La casa giapponese sostiene infatti che questa sospensione dell'esecuzione è utile e indispensabile per proteggere i diritti del pilota da un danno irreparabile nel campionato mondiale. Secondo quanto si legge nel comunicato, infatti, “nel caso di specie la Corte prende atto dell'affermazione dei concorrenti [Marquez e Honda] secondo cui la conseguenza del compimento del doppio long lap nella successiva gara di MotoGP avrebbe un impatto sulla capacità del pilota, ad esempio, di superare altri piloti e quindi sulla sua posizione in classifica”.

Di conseguenza, la Corte d'appello della FIM ha ritenuto che la sospensione dell'esecuzione fosse necessaria per esaminare a fondo le varie prove presentate dalle due parti, tra cui quattro allegati da parte di Honda, e come superare lo status quo.