Vai al contenuto principale

Registrati gratis

  • Accedi rapidamente ai tuoi articoli preferiti

  • Gestisci le notifiche sulle informazioni dell'ultimo minuto e dei tuoi piloti preferiti

  • Fai sentire la tua voce commentando l'articolo

Consigliato per te

LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

MotoGP
Repubblica Ceca
LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: occhio alla "patente a punti"!

FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza

Formula E
Sanya ePrix
FE | Sfortuna Mortara come Hulkenberg: un detrito ha spento la vettura colpendo l’interrutore d’emergenza
Ultime notizie
MotoGP Repubblica Ceca

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

Il commissario che è stato schiaffeggiato da Marco Bezzecchi dopo l'incidente nella Sprint ha dato la sua versione dei fatti ai microfoni di TNT Sports, spiegando che non è stato un momento affatto semplice, ma anche di aver apprezzato le scuse che il pilota dell'Aprilia gli ha fatto di persona stamani.

Matteo Nugnes
Matteo Nugnes
Modificato:
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

Foto di: Aprilia Racing

Si chiama Ladislav e fa il commissario di percorso a Brno. E suo malgrado è diventato uno dei grandi protagonisti del Gran Premio di Repubblica Ceca di MotoGP. Stiamo parlando ovviamente dell'episodio che ieri ha scosso il paddock e che ha avuto per protagonista Marco Bezzecchi.

Dopo la caduta avvenuta al penultimo giro della Sprint, nella concitazione del momento, il pilota dell'Aprilia ha dato due sberle proprio a Ladislav, reo secondo lui di aver provato a recuperare maldestramente la sua RS-GP, facendola andare a limitatore.

Una spiegazione che comunque non giustifica il bruttissimo gesto del leader del Mondiale, che infatti è stato punito dallo Stewards Panel con una sospensione e quindi oggi non potrà andare in griglia per la gara lunga del nono appuntamento stagionale del weekend.

Se stamani abbiamo avuto modo di sentire sia le scuse del riminese che quelle della Casa di Noale, i colleghi di TNT Sports, l'emittente televisiva che trasmette le gare in Gran Bretagna, sono riusciti a rintracciare Ladislav, per avere anche la sua versione dei fatti.

 

"Sì, sto bene. In quel momento ero un po' sotto shock. Quando si è diffuso il video e tutti i fan lo guardavano in tutto il mondo ero davvero giù di morale, perché è una cosa completamente nuova per me", ha detto nel breve video pubblicato sui social da TNT Sports.

Il commissario poi è passato a raccontare la dinamica che ha portato alla reazione di Bezzecchi: "Lui era sicuramente stressato e capisco la situazione, perché è caduto. Quindi io ho fatto il mio lavoro, sono andato verso la moto e l'ho sollevata. Ho tirato la frizione e ho provato a tirarla su perché era ancora accesa, ma la moto ha iniziato a muoversi. Allora volevo rimetterla giù, ed è andata su di giri. Probabilmente ha pensato che l'avessi fatto apposta. Ma è stato un incidente, e poi tutti hanno visto cosa è successo".

Infine, quando gli è stato domandato se avesse visto le scuse di Marco sui social, ha rivelato di aver apprezzato molto il fatto che stamani il riminese lo abbia fatto anche di persona, come documentato anche dalle immagini televisive mostrate prima del Warm-Up.

 

"Le ho viste, e prima è venuto da me e si è scusato di persona. Quindi, ecco, lo capisco e gli auguro le migliori fortune. Significa molto per me il fatto che si sia scusato", ha concluso.

Leggi anche:

Condividi o salva questo articolo

Articolo precedente MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci
Prossimo Articolo LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

Top Comments
More from
Matteo Nugnes

MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Aprilia condanna il gesto di Bezzecchi, ma spiega perché aveva presentato appello

MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Brno, Warm-Up: Aldeguer è il più veloce, ma occhio al passo di Marquez e Ogura

MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco gli orari TV di Sky, Now e TV8 del GP di Repubblica Ceca
More from
Marco Bezzecchi

MotoGP | Bezzecchi si scusa: "Comportamenti che non devono succedere e non hanno giustificazione"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bezzecchi si scusa: "Comportamenti che non devono succedere e non hanno giustificazione"

MotoGP | Rigettato anche l'appello Aprilia: Bezzecchi non correrà domenica a Brno

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Rigettato anche l'appello Aprilia: Bezzecchi non correrà domenica a Brno

MotoGP | Clamoroso: Bezzecchi non potrà correre domenica a Brno per comportamento antisportivo!

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Clamoroso: Bezzecchi non potrà correre domenica a Brno per comportamento antisportivo!
More from
Aprilia Racing Team

MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Ecco il punto del mercato piloti 2027 a poche ore dai primi annunci

MotoGP | Martín: "I 15 punti dal leader sono la cosa che mi preoccupa meno in questo momento"

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Martín: "I 15 punti dal leader sono la cosa che mi preoccupa meno in questo momento"

MotoGP | Bezzecchi: "Perché cado nelle Sprint? E' quello che mi sto domandando anche io..."

MotoGP
MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Bezzecchi: "Perché cado nelle Sprint? E' quello che mi sto domandando anche io..."

Ultime notizie

LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

MotoGP
Repubblica Ceca
LIVE MotoGP | Gran Premio di Repubblica Ceca, Gara

Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

Carrera Cup Italia
Monza
Carrera Cup Italia | Monza: Bristot fa un altro sport in gara 2

MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

MotoGP
Repubblica Ceca
MotoGP | Caso Bezzecchi, parla il commissario: "Ero sotto shock, ma significa molto che si sia scusato"

F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"

Formula 1
Barcellona
F1 | Mercedes, Allison spegne le polemiche: "Favoritismi? Idea del tutto estranea alla nostra cultura"