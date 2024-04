MotoGP | Carlos Ezpeleta: "Associazione piloti? Non è un dramma”

A differenza di altri grandi sport di scala globale come l’NBA o il calcio, i piloti ella MotoGP non hanno un’associazione o sindacato che tuteli i loro diritti professionali, soprattutto a livello commerciale e di immagine.

La sicurezza dei piloti è sempre stata gestita dal promotore del campionato e la Safety Commission del venerdì, in cui i piloti espongono le loro perplessità ascoltati da Carmelo Ezpeleta, è la punta di diamante. Da qui, Dorna ha sempre guardato con delle riserve un ipotetico organo dedicato esclusivamente ai piloti.

Durante lo scorso Gran Premio del Portogallo, giovedì sera la maggior parte dei piloti si è riunita in un camion IRTA. Lì si sono fatti ulteriori passi avanti verso questa associazione. Nel podcast “Por Ojeras” di Motorsport.com, è stato chiesto a Carmelo Ezpeleta, direttore sportivo della MotoGP, cosa pensasse di questa novità. dalla sua posizione, come uno dei vertici più importanti del campionato, lo spagnolo non pensa che questa associazione possa entrare in conflitto con la Safety Commission.

“Penso che i piloti abbiano avuto e hanno ancora una voce in capitolo molto importante dagli inizi degli anni 2000. Vengono ascoltati in ogni aspetto rilevante, non solo in quello sportivo o di sicurezza”, spiega Ezpeleta.

Uno dei fattori che ha portato i piloti a intensificare queste inquietudini è stata l’introduzione delle Sprint al sabato e il prolungamento del calendario fino a 22 eventi programmati: “È chiaro che ora, in base ai cambiamenti in campionato, ci sono periodi in cui ci si trova in accordo con queste modifiche e altri in cui non si è in accordo. Ma hanno voce in capitolo”, afferma in riferimento alla Safety Commission e alla porta che Dorna lascia aperta.

“Ora sì, per quanto ne so, sembra che si stiano unendo, come succede in altri sport, ad esempio la Formula 1. Ma non vediamo questa cosa come un dramma”, puntualizza il direttore sportivo della MotoGP, che comprende le inquietudini dei piloti, ma tende loro la mano.

“Siamo sempre molto felici di ascoltarli. Sono i nostri eroi, da una parte, ma anche i nostri ambassador. Per quanto ne so, stanno parlando anche di cose commerciali, che non condizionano noi in quanto Dorna, ma più i team. Questo dialogo non possiamo e non vogliamo impedirlo”, commenta.

Se alla fine i piloti creano il loro sindacato, Dorna manterrà aperti i suoi canali: “Siamo contenti del fatto che parlino, che abbiano il loro spazio e commentino le loro cose. Noi abbiamo già questa relazione molto diretta con loro e siamo felici del lavoro che facciamo”.