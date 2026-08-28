MotoGP | Carlos Ezpeleta assicura: "Lavoriamo per mantenere il GP del Qatar nel calendario 2026"

MotoGP Sports Entertainment Group, l'ex Dorna, ha annunciato martedì scorso la nomina dell'attuale direttore sportivo del campionato, Carlos Ezpeleta, come nuovo vice del CEO e massimo responsabile del Mondiale, suo padre Carmelo Ezpeleta. Una nomina che rafforza la leadership che, da tre decenni, tiene le redini di uno sport che, a livello di spettacolo in pista,"è il migliore al mondo", ha assicurato il giovane dirigente di 35 anni, che questo venerdì, all'inizio del GP di Aragon, ha incontrato i media per rispondere alle preoccupazioni dei giornalisti riguardo a questo cambiamento nelle sue mansioni.

"Guidare la MotoGP in un ambito più ampio", ha definito Ezpeleta la sua nuova missione. "È un momento davvero interessante ed emozionante per questo sport. Naturalmente, è lo sport che tutti sapete quanto mi appassiona. Essere in questa posizione è un grande onore per me. C'è molto da fare e la sfida mi entusiasma", ha sottolineato.

"Ovviamente, negli ultimi mesi, per diversi motivi all'interno dell'organizzazione, il mio ambito d'azione era praticamente lo stesso che abbiamo ufficializzato adesso. Abbiamo iniziato a lavorare con Liberty poco più di un anno fa. Ovviamente, abbiamo dedicato molto tempo a conoscerci, a definire la visione e la strategia per il business e lo sport", ha spiegato.

La nomina di Carlos Ezpeleta come nuovo numero due di MotoGP non influirà, ha detto, sulla quotidianità del ruolo di suo padre, il CEO del campionato.

Carlos Ezpeleta, Deputy CEO della MotoGP Foto di: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Carmelo continua ad apportare un valore immenso alla MotoGP, soprattutto a livello istituzionale, quindi continuerà a guidare il business, a guidare lo sport in tutti i suoi aspetti istituzionali, in particolare per quanto riguarda i rapporti con i governi ed i costruttori, che sono gli elementi più importanti", ha definito.

"Ovviamente, per quanto riguarda la gestione quotidiana del business, credo che non cambierà molto, perché finora il modo in cui continueremo a gestirlo è stato piuttosto efficace. Sono sicuro che vedremo Carmelo in molte gare".

Il GP del Qatar in bilico

Senza dubbio, uno dei temi più caldi a questo punto della stagione è la definizione del calendario 2027 e come il conflitto in Medio Oriente possa influire sul GP del Qatar di quest'anno, ricollocato all'8 novembre.

"Il calendario 2027 è quasi definito. Ovviamente stiamo aspettando di vedere come evolverà la situazione in Medio Oriente, perché ciò influirebbe anche sul calendario del prossimo anno", ha osservato, ammettendo che esiste una data per conoscerlo. "Sì, probabilmente mancano un paio di settimane, tre o quattro, prima di poterlo annunciare".

"Direi che quest'anno abbiamo una stagione incredibile, e l'epilogo è così importante per tutti che vogliamo dare ai team e ai piloti abbastanza tempo per pensare a come stanno gestendo la stagione. Non è la stessa cosa gestire sei o sette eventi", ha detto riferendosi al GP del Qatar.

La gara notturna del Qatar è una delle più iconiche del calendario della MotoGP. Foto di: Tech3 Racing

"Vogliamo poter prendere questa decisione il prima possibile. Non tanto per l'aspetto operativo, ma soprattutto per quello sportivo. Credo che dobbiamo dare ai team e ai piloti tempo sufficiente per preparare la definizione della stagione", ha osservato.

"Per il 2027, il calendario è, come dicevo, praticamente definito. Presto avremo notizie entusiasmanti su Adelaide", ha aggiunto, in riferimento alla nuova gara cittadina in Australia che sostituirà l'iconico Gran Premio di Phillip Island, concludendo con un annuncio: "Due nuovi eventi arriveranno nel 2027, e qusto ci entusiasma moltissimo", ha rimarcato Ezpeleta.

Tornando, infine, all'evento del Qatar, il nuovo Direttore Generale Aggiunto della MotoGP ha assicurato che "continuiamo a lavorare e a dialogare con il governo del Qatar, sappiamo che diversi eventi nella regione sono stati confermati negli ultimi giorni e da parte nostra continuiamo a sperare di poter andare in Qatar. Una decisione che vogliamo aver preso prima di iniziare il tour asiatico", che inizierà con il GP del Giappone il 4 ottobre.