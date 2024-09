MotoGP | Carchedi elogia Marc: “Il più coraggioso dei coraggiosi”

La vittoria di Marc Marquez a Misano continua a provocare reazioni in MotoGP. Sono dovuti passare 1043 giorni prima che l’otto volte campione del mondo tornasse a vincere una gara, ad Aragon. Ma solo sette giorni dopo è arrivato il secondo trionfo, al Gran Premio di San Marino. Una doppietta che non otteneva nello stesso anno dal 2021 e in maniera consecutiva dal 2019, prima dell’infortunio.

Lo spagnolo ha approfittato della pioggia che ha iniziato a cadere con maggiore intensità sul tracciato per giocarsela sorpassando i rivali dalla sua quarta posizione (dopo aver già rimontato dall’ottava casella della griglia). È andato al comando della gara seguendo la strategia di non fermarsi ai box. Successivamente, quando l’intensità della pioggia è diminuita, Marquez ha imposto un ritmo implacabile allontanandosi da Pecco Bagnaia e battendolo a casa sua.

Una delle reazioni più significative a questa vittoria è stata quella del suo capo tecnico di questa stagione nel team Gresini Racing, Frankie Carchedi. Il britannico ha parlato con l'emittente britannica MotoGP TNT Sportse ha analizzato la prestazione del #93. Carchedi temeva che la caduta in Q2 avrebbe rovinato tutte le loro possibilità, ma il lavoro svolto durante le prove, alla ricerca del ritmo di gara, ha dato loro un indizio fondamentale.

“Marc ha lavorato molto duramente questa settimana, e pensavo davvero che avessimo sbagliato in qualifica, perché, soprattutto a Misano, la partenza determina l'andamento della gara”, ha esordito. “Abbiamo usato lo stesso pneumatico per 28 giri il sabato mattina, ma questo è stato il motivo per cui in gara abbiamo usato la media e non la morbida, perché sapevamo che negli ultimi sei o sette giri era al limite. Si poteva arrivare fino al 18° giro e ha funzionato molto bene”.

In seguito, il capo tecnico di Márquez ha ammesso che la pioggia ha aiutato il pilota di Cervera, ma ha sottolineato che aveva già rimontato e che è stato il coraggio a fare la differenza: “Sicuramente la pioggia ha aiutato Marc a condurre la gara, ma lui era già in una posizione relativamente buona. Quindi sì, sarebbe stato lì. Se sarebbe stato in grado di sorpassare senza la pioggia? Non ne sono così sicuro. Ma Marc, in queste condizioni... è il più coraggioso dei coraggiosi”.

“Con tutto quello che stava succedendo, Marc ha ovviamente visto che Jorge stava entrando ai box e che avrebbe avuto una possibilità di vincere. Non so quante ne avremo quest'anno”, ha proseguito, parlando di Márquez che arriva in gara con molto da guadagnare e nulla da perdere.

Molti si chiedono quante altre possibilità avrà Marquez di vincere gare nel 2024, prima del suo passaggio al team Ducati ufficiale, e se questo lo porterà a lottare per il titolo, essendo a 53 punti da Jorge Martin. Carchedi non lo esclude del tutto, ma riconosce che la situazione non è ancora perfetta e che devono ancora essere messi a punto dei dettagli che non portino a cadute come quella della Q2. Ma chiarisce che il ritmo di gara non è un problema per poter vincere.

“Dirò esattamente quello che ha detto Marc. Ad Aragón abbiamo avuto un weekend perfetto, fin dall'inizio. Tutto è stato perfetto. Qui (a Misano, ndr) non tutto è stato perfetto. Avevamo il ritmo. Abbiamo lavorato molto per iniziare il venerdì molto più vicini. È una questione di lavoro con il pilota. Più si lavora, più si capisce, e possiamo iniziare più vicini. Ma dobbiamo ancora capire questi dettagli. Onestamente, le qualifiche avrebbero potuto costarci caro questo fine settimana. Perché il ritmo per noi era chiaro. Non è mai stato questo il problema, dobbiamo solo sistemare questi piccoli dettagli”, ha riassunto l'ex capo tecnico di Joan Mir quando vinse il Campionato del Mondo MotoGP nel 2020.