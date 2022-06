MotoGP | Cancellate le FP1 a Motegi per problemi logistici

Carica lettore audio

Il ritorno del Gran Premio del Giappone in calendario per la prima volta dopo il Covid-19, in programma dal 23 al 25 settembre, è stato sempre soggetto a problemi logistici a causa della posizione nel calendario, essendo un back-to-back con la gara di Aragon, la settimana prima in Europa.

Tuttavia, lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina e l’effetto che questa ha avuto sulle disponibilità dei voli cargo ha posto un ulteriore potenziale problema. La MotoGP infatti è stata costretta a fermarsi nel venerdì di libere del Gran Premio dell’Argentina a causa di problemi tecnici avvenuti con uno degli aerei cargo rimasto bloccato in Kenya e che trasportava il materiale per la MotoGP dall’Indonesia. Il ritardo è stato attribuito proprio alla scarsità dei voli cargo per via della guerra.

Come risultato di ciò, gli organi di governo FIM, IRTA e Dorna Sports hanno preso la decisione di cancellare la prima sessione di prove libere del venerdì di Motegi. Le FP1 avranno luogo il pomeriggio, mentre le FP3 verranno sostituite dalle FP2 e la classifica combinata determinerà i gruppi della qualifica. Inoltre, le FP1 verranno estese da 45 a 75 minuti, mentre le sessioni di Moto2 e Moto3 dureranno 40 minuti.

Un comunicato di Dorna recita: "La FIM, l'IRTA e Dorna Sports sono costrette ad annunciare le modifiche al programma del venerdì del Gran Premio del Giappone. A causa delle sfide logistiche poste dal fatto che il Gran Premio si svolge a una settimana dal Gran Premio di Aragon, nonché dei potenziali ritardi causati dal conflitto in corso in Ucraina e dal suo effetto sullo spazio aereo, è stato deciso di non svolgere le sessioni di prove per le classi del Gran Premio - MotoGP, Moto2 e Moto3 - venerdì mattina.

Le FP1 della Moto3 inizieranno invece alle 13:15 ora locale (5:15 BST), quelle della Moto2 alle 14:10 e quelle della MotoGP alle 15:05. La sessione FP1 della MotoGP, che si svolgerà venerdì pomeriggio, è stata prolungata da 45 a 75 minuti. L'estensione del tempo è solo per la classe regina. I risultati combinati per l'ingresso in Q1 e Q2 saranno presi dalle FP1 e FP2 per tutte le classi del Gran Premio".

Non è la prima volta che il venerdì del GP del Giappone viene compromesso: le prove dell'evento del 2013 dovettero essere abbandonate a causa del maltempo. Il GP del Giappone sarà seguito dal GP di Thailandia la settimana successiva.