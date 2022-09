MotoGP | Cancellata la FP3 per pioggia, ma si spera per le qualifiche

Carica lettore audio

L'azione in pista a Motegi è stata interrotta a causa di un violento temperale arrivato quando mancavano 9 minuti e 37 secondi alla conclusione della Q2 della Moto2.

La MotoGP avrebbe dovuto disputare un'ultima sessione di prove libere di 30 minuti alle 14:30 locali (le 7:30 in Italia), ma questa è stata annullata a seguito di un ritardo di oltre 40 minuti accumulati sull'orario previsto per la fine delle qualifiche della Moto2.

Di conseguenza, per la MotoGP è stato deciso di eliminare la FP3 con l'intento di provare a portare a termine le qualifiche della Moto2 e poi disputare la Q1 e la Q2 della classe regina quando miglioreranno le condizioni.

Al momento non è stata prevista una tempistica per la ripresa delle attività, ma è stato detto per certo che non accadrà prima delle 15 locali (le 8 in Italia).

Tutti i team manager della MotoGP sono stati convocati per una riunione con l'IRTA e la Dorna, ma c'era già stata una prima riunione anche questa mattina per valutare l'idea di modificare il programma ed anticipare le qualifiche.

Tuttavia, si era deciso di proseguire con il programma originario, visto che non c'erano certezze riguardo all'intensità della pioggia che sarebbe caduta sul circuito giapponese nel primo pomeriggio.

Ora la speranza è che il programma possa riprendere, altrimenti le opzioni in ballo sono due: stilare la griglia di partenza in base alla classifica cumulativa della FP1 e della FP2, quindi con la prima fila composta dalle due Ducati di Jack Miller e Pecco Bagnaia e dalla Yamaha di Fabio Quartararo.

L'altra è quella di rivedere il programma della giornata di domenica per disputare le qualifiche in mattinata. Una soluzione che era già stata adottata in occasione del Gran Premio d'Australia del 2019, a Phillip Island, dove non era stato possibile svolgerle al sabato a causa del maltempo.