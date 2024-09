MotoGP | Calendario 2025: Dorna fiduciosa di confermare i 22 eventi

Carlos Ezpeleta di Dorna Sports insiste che c'è tutta l'intenzione di tornare in India nel prossimo futuro, nonostante l'assenza nel calendario 2025 della MotoGP, che segue la cancellazione della gara di quest'anno.

Il detentore dei diritti commerciali della MotoGP ha formalmente rivelato un calendario record di 22 gare per la prossima stagione prima del Gran Premio d'Indonesia di questo fine settimana, con punti salienti che includono il ritorno a Brno, un nuovo evento in Ungheria ed un nuovo appuntamento di apertura in Thailandia.

Dal programma definitivo pubblicato, tuttavia, è assente l'India, dopo che è stato deciso di rinviare al 2026 l'evento che si svolge sul Buddh International Circuit.

La decisione è stata presa dopo che il Gran Premio d'India di quest'anno - che è stato disputato per la prima volta nel 2023 - è stato accantonato a causa di "considerazioni operative".

Sebbene Dorna avesse deciso di mantenere l'India in calendario per il 2025, il responsabile sportivo Carlos Ezpeleta ha dichiarato che la preoccupazione di trovare un promoter e di ammodernare il circuito in tempo utile ha costretto a posticipare il ritorno al 2026.

"L'India è un mercato estremamente importante per la MotoGP e per l'industria motociclistica. Abbiamo un accordo con la regione dell'Uttar Pradesh, ma sfortunatamente con le scadenze per la pubblicazione del calendario non è stato possibile per noi rispettare tutte le scadenze in termini di selezione di un promoter e di aggiornamento del circuito", ha detto Ezpeleta.

Dorna CSO Carlos Ezpeleta Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Abbiamo quindi convenuto che la soluzione migliore fosse quella di avere un anno e mezzo di tempo per prepararsi all'evento. Continuiamo a pensare che ci sia un enorme potenziale, ma abbiamo concordato che il modo migliore di procedere è quello di posticiparlo".

La pubblicazione del calendario MotoGP 2025 segna il terzo anno consecutivo in cui Dorna ha rivelato dei piani per un calendario globale di 22 gare.

Mentre una manciata di cancellazioni di eventi - tra cui tre solo nel 2024 - hanno finora vanificato i tentativi di raggiungere questo obiettivo record, Ezpeleta rimane fiducioso che non ci saranno scossoni al calendario del prossimo anno, nonostante alcuni eventi siano elencati come soggetti a conferma.

Tra questi c'è Brno, che dovrebbe ospitare il suo primo evento di MotoGP dal 2020, a patto che completi la riasfaltatura necessaria e gli aggiornamenti del circuito prima della data di luglio.

"Non è ancora stato riasfaltato, fa parte delle nostre condizioni per tornare", ha confermato Ezpeleta. "Ci sono altri aspetti che devono essere migliorati, ma sono stati tutti concordati, quindi non vediamo l'ora di tornare".

"Si tratta di un evento tradizionale per la MotoGP, che ha attirato tanti fan per decenni, quindi sia il governo della Repubblica Ceca che la MotoGP sono entusiasti di riaverlo".

Balaton Park Photo by: Balaton Park

"Cambiamenti significativi" per il debutto di Balaton

L'unico circuito completamente nuovo nel calendario della MotoGP del 2025, la visita inaugurale al Balaton Park, segnerà il tardivo adempimento di un accordo tra Dorna ed il governo ungherese che risale ormai a circa 15 anni fa.

Inizialmente, infatti, la MotoGP aveva pianificato un ritorno in Ungheria nel 2009, con un nuovo impianto costruito sulle rive del lago Balaton, ma il progetto è rimasto inattivo per diversi anni senza che venisse avviata la costruzione.

Tuttavia, la ripresa del progetto ha portato al completamento della sede in vista del 2025. Nonostante l'inquietante cancellazione di un round del Mondiale Superbike previsto per quest'anno e l'ammissione che sono necessari "cambiamenti significativi" per essere pronti, Ezpeleta rimane risoluto sulla sua candidatura.

"Abbiamo un accordo con il governo ungherese da alcuni anni, ma a causa della pandemia ci sono stati ritardi su alcuni progetti. Tuttavia, siamo lieti di annunciare che correremo al Balaton Park", ha aggiunto.

"Il circuito è di recente costruzione e dovrà subire alcune modifiche significative per la MotoGP, ma presto saremo pronti a mostrare ai fan come sarà. È un layout tipico, ha molte sezioni veloci che devono essere modificate, con alcune sezioni lente e tecniche che i piloti dovrebbero apprezzare".

Balaton Park Photo by: Balaton Park

Oltre a Brno e Balaton Park, l'Argentina riprenderà la sua posizione nel calendario dopo che le vicissitudini politiche hanno costretto a cancellare il round di Termas de Rio Hondo di quest'anno, mentre Portimao - che diventa il penultimo appuntamento - dovrebbe soddisfare i criteri di aggiornamento per garantire il suo futuro.

Tuttavia, non si parla di un terzo tentativo di visitare l'Autodromo Internazionale di Sokol, dopo che i piani per l'edizione inaugurale del Gran Premio del Kazakistan sono falliti sia nel 2023 che nel 2024.